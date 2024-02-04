台糖國產「安心豚」梅花豬冷凍肉片被檢出0.002ppm西布特羅（瘦肉精），多數流入南台灣。民眾黨立法院黨團呼籲，台糖安心豚有疑慮部分應全面下架，溯源徹查所有瘦肉精肉品，擴大採檢相關屠宰場，同時也要求農業部、衛福部於立院開議後報告，釐清責任歸屬。

民眾黨團表示，去年爆發美豬「洗產地」事件，民眾多選擇食用國產豬肉，卻連國營事業生產的「安心豚」都食不安心，消基會也質疑，10年來從未檢出瘦肉精，是否意謂抽驗次數及件數仍有不足。

民眾黨團批評，民進黨政府食安管理公信力崩盤，重創民眾對國內養豬產業的信心，農業部、衛福部應檢討把關豬肉產品含瘦肉精的機制，於立法院開議後進行報告，及早釐清責任歸屬、消除食安疑慮。

民眾黨團指出，政府規範國產豬瘦肉精必須零檢出，但哪個環節出包，至今仍各說各話，台糖稱「懷疑屠宰場交叉污染」更被質疑是卸責甩鍋，綜觀多方說法，可見食安管理仍有漏洞，對於瘦肉精的來源必須追查到底，絕不容許政府蒙混過關。

民眾黨團也提出4點訴求呼籲，第一、台糖安心豚應盡速就有疑慮部分全面下架，減少民眾誤食風險；第二、瘦肉精流入市面，代表目前食安把關出現明顯漏洞，防檢署與食藥署應聯手上下溯源，徹查養殖、屠宰到販售等所有環節；第三、農業部應對相關屠宰場擴大採檢；第四、長楊明州應出面說明後續的消費者保護處置，追究相關責任。