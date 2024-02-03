台中市政府抽驗市售肉品動物用藥殘留時，在國防部福利事業管理處所屬台中福利站販售的台糖安心豚梅花冷凍肉片(批號：2024／6／10、追溯號碼23121150490-52513)中六次驗出瘦肉精西布特羅 (Cimbuterol)，檢出數值為0.002ppm。按照台灣食安法規，不得使用瘦肉精，台中市政府已要求販售該批肉品的業者立即下架停售。消基會呼籲，國內的檢驗與認證制度，應立即補漏。

消基會表示，台糖公司為國營事業，自民國42年即開始養豬、販售，44年開始生產飼料，全線為一條龍生產模式。對於台糖公司的商品，國人品牌印象度相當深刻，如今卻在豬肉產品中驗出瘦肉精，讓民眾對其品牌形象一夕崩潰。

為維護民眾健康，消基會呼籲台糖公司應立即回收下架所有相關肉類產品，主管機關及台糖公司本身更應亡羊補牢，徹底調查檢視其豬隻飼養或飼料生產全部環節找出問題所在，消除民眾疑慮，並杜絕事件的再度發生。

農業部說明，西布特羅是農業部禁止用藥，而乙型受體素在2012年公告為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列的藥品，台灣並沒有核准食用動物使用乙型受體素作為生長促進劑使用。

消基會指出，依台大獸醫學院名譽教授賴秀穗說法，西布特羅毒性比萊克多巴胺毒性高近千倍，食用過量會造成人體心臟，神經、呼吸系統的危害，所以本次事件絕不可以含量不高而等閒視之，實應將其視為國內食安重大威脅的警鐘。

目前台中市政府、台南市政府、高雄市政府雖均已強令台糖公司回收下架台糖公司安心豚梅花冷凍肉片；台北市、新北市、新竹市、彰化縣將持續追蹤稽查該產品批號或效期及產品流向；消基會認為，政府機關應進一步溯源地追查本次出現的西布特羅究竟是何家飼料業者加工時所添加，且應該家業者所加工製造的飼料全面檢驗，並追查其銷售去處，並就購買及餵食該業者製造販售該飼料養殖業者的畜品也全面檢驗，避免有漏網之魚，危害民眾健康。

據了解，台糖安心豚肉品具有台灣優良農產品標章 (CAS) 及農產品產銷履歷對制度 (TAP) 雙認證，理應具有雙重保險。但檢視台灣優良農產品標章 (CAS) 及農產品產銷履歷制度 (TAP)的認證流程，產銷履歷原則上每年至少檢查一次；而工廠端的CAS追查則是採分級查核，初次申請者一年檢查三次，連續三次查核都合格，就晉級至良級，一年檢查兩次，再連續三次查核都合格，可升級為優級，一年至少檢查一次，如有查出不合格的情況，就會加以嚴格追蹤，每個月加強檢查，再不合格就被淘汰，無法擁有標章。

消基會表示，此次台糖安心豚梅花冷凍肉片雖擁有雙認證，還是出現了紕漏，這代表我國的驗證制度，仍有其不完備之處，農政單位實有重新從嚴檢視與檢討，是否應加強抽驗檢查的頻率及縮短檢驗的間隔期間，重拾民眾對認證標章的招牌的信賴度。

消基會呼籲，台糖公司應勇於負責，全面回收下架肉品相關商品，就本次驗出瘦肉精事件，應啟動內控機制，釐清原因，就事件始末及後續防控機制主動對消費者交代。農政單位也應主動查明真相，從豬隻飼養、屠宰、分切、加工等各個環節嚴加調查，查明真相對外說明。主管機關應依法究責重罰，杜絕業者的僥倖心態。

消基會表示，農政單位的認證制度，應重新檢視、抓漏，以確認認證制度的精準度，及完整度，以保障消費者權益。而衛生單位的檢驗把關機制突顯出檢驗密度、件數的不足，必須要定期、足量的加強檢驗次數，公告周知，確實為消費者把關，且應迅速建立對飼料業者抽驗制度，從源頭管理才能保障民眾權益。

消基會也建議消費者，儘速檢查家中有無台糖這批號的肉品「2024／6／10、追溯號碼23121150490-52513」，千萬不要再食用了。