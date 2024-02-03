金門縣衛生局今日緊急派員查察縣內3家全聯門市、家樂福及鈞統賣場等食品販售業者，經查皆未有進貨及販售該同批號之產品，問題肉品未流入金門。(圖／民眾提供)

國產台糖安心豚冷凍梅花肉片批號23121150490-52513、有效日期為2024年6月10日的產品，遭台中市政府衛生局抽驗，檢出含瘦肉精西布特羅(Cimbuterol)0.002ppm，違反食品安全衛生管理法規定。金門縣衛生局今(3)日緊急派員查察縣內3家全聯門市、家樂福及鈞統賣場等食品販售業者，衛生局表示經查皆未有進貨及販售該同批號之產品，問題肉品未流入金門，請民眾安心，該局將持續追蹤查察市售相關產品，以維護消費者安全及權益。

衛生局指出，「西布特羅」為乙型受體素的一種，屬農業部禁用藥物，國內動物用藥殘留標準，西布特羅為不得檢出品項。為維護縣內食用豬肉產品之衛生安全，該局自2021年1月至2023年12月31日總計抽驗豬肉306件檢驗乙型受體素(瘦肉精)，皆未檢出，查核2099件豬肉原產地標示，皆符合規定。

衛生局也表示，鑒於台灣本島驗出有含瘦肉精之台糖安心豚冷凍梅花肉片流入市面，該局緊急派員加強查驗地區食品販售業者，所幸台糖該批號23121150490-52513之問題肉品未流入金門，請民眾安心，該局也將持續追蹤查察市售相關產品，以維護消費者安全及權益。