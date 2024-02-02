台中市食安處人員日前前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），結果發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅，數值為0.002ppm，違反《食安法》規定。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

加強把關年節肉品！台中市食品藥物安全處2日表示，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍）檢驗出0.002ppm的瘦肉精西布特羅，已通知該批肉品的販售業者立即下架停售，並移請源頭製造商及產品責任商位處的屏東縣與台南市衛生局處辦；另針對販售的福利站可依違反《食安法》裁處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

中市府為把關年節肉品食安，持續加強市售肉品動物用藥抽驗工作，食安處人員1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果2日出爐，發現含有不得檢出的瘦肉精西布特羅（音譯Cimbuterol），數值為0.002ppm，違反《食安法》規定。

年前加強把關！ 中市台糖梅花肉片含禁用瘦肉精，勒令同批肉品下架。

衛生局說明，該肉品具有台灣優良農產品標章（CAS）及農產品產銷履歷制度（TAP）認證，由台灣糖業股份有限公司監製、屏東縣信功實業有限公司屠宰加工，有效日期為2024年6月10日、追溯號碼23121150490-52513的產品，目前初步掌握產品銷售於全聯及國防部福利事業管理處所屬台中福利站，已通知該批肉品應全數下架停止販售並回收。

衛生局表示，全案已移請源頭製造商（屏東縣）及產品責任商（台南市）縣市衛生局處辦，產品業者依《食安法》規定，仍可提出複驗申請；國產肉品檢出含有禁用的動物用藥，尚待追溯源頭之屠宰加工及農業畜產等相關主管機關進一步調查釐清。

食安處說明，如果人體大量食用瘦肉精含量超過標準值的食品，可能出現噁心、頭暈、肌肉顫抖、心悸、血壓上升等中毒症狀，為讓市民安心過好年，將持續強力稽查與抽驗，嚴密把關市民的食安及健康，相關肉品瘦肉精的抽驗結果均公布在「台中市核食食安萊劑肉品專區」供市民查詢。