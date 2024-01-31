民眾黨台中市議員江和樹實地查勘，發現現場仍留有大面積焚燒後的痕跡。（江和樹提供／馮惠宜台中傳真）

有民眾目擊有人大白天在台中市環保局太平區清潔隊內違法焚燒回收的床墊，造成嚴重空汙，憤而向民眾黨台中市議員江和樹投訴，江獲悉後直呼「太離譜了！」台中市環保局指經查是外包廠商人員所為，已立即終止承包人合約，並將依違反《空氣汙染防制法》告發，最重可處10萬元罰鍰。

清潔隊場區燒彈簧床墊 江和樹喊「太離譜了！」

江和樹指出，今天（1月31日）約12點30分有民眾在太平清潔隊駐在地拍到有2名工作人員焚燒回收的彈簧床墊，現場產生大量煙霧和臭氣，民眾擔心健康受到影響，因而拍下影片向他投訴。

江和樹到現場實地勘查，發現適逢星期三太平清潔隊休假，違法焚燒行為的單位為外包回收商，並非太平區的清潔隊所為，且現場仍留有大面積焚燒後的痕跡，證實市民檢舉的影片確實屬實。他也斥責，這行徑太離譜，「難怪每年肺腺癌過逝的人這麼多！」

台中市政府環境保護局表示，此案為外包廠商人員利用環保局太平清潔隊星期三休假日，反常以非法焚燒方式處理彈簧床，環保局獲報後立即派員了解，發現是拆解彈簧床墊外包商所為，將依據相關事證以違反《空氣汙染防制法》第32條告發處分，依同法第67條規定可處1200元以上、10萬元以下罰鍰，後續將針對行為人加重處分。

環保局表示，環保局也已蒐集相關資訊，提供消防局依消防法規處分，至於承包人合約，將依約終止並開罰。這次屬廠商個案違規行為，環保局已三申五令禁止露天燃燒彈簧床墊，並要求各區清潔隊針對廢棄彈簧床墊均應人工拆解，目前各區清潔隊均遵守規定，後續將加強督導廠商，嚴禁不當行為再發生。