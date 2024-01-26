台中市梧棲區53歲蔡姓男子25日晚間深夜與朋友飲酒後，因不勝酒力，竟坐在台灣大道快車道上，當時往來車輛速度快，路人報警處理；警方指出，若行人坐快車道經勸導不走，依《道路交通處罰條例》可處500元罰鍰。

清水警分局指出，安寧所員警獲報後，趕抵現場，發現蔡男全身酒醉，語無語倫次，為維護安全先將蔡男帶往路旁安全地點休息，同時通知消防救護人員到場，

經初步檢視蔡男未有明顯外傷，為確保安全警消人員協助送往梧棲童綜合醫院後檢視無大礙，現場未發生交通事故，亦未造成交通阻塞情事。

警方另指出，第78條第1項第4款，行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處500元罰鍰。

警方呼籲，飲酒者可由親友護送返家，或搭乘計程車、指定代駕等，遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」等安全駕駛觀念。

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