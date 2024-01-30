從選前燒到選後的台中捷運藍線傳出好消息，行政院29日宣布核定藍線綜合規畫、台鐵海線雙軌化可行性研究，台中市長盧秀燕感謝中央，強調將全力推動藍線工程。對此，媒體人黃揚明表示，賴清德曾批評過中捷藍線，所以民進黨要趕在蔡英文任內通過，為2026年台中市長選舉拆彈，這也代表盧秀燕和盧系戰將猛攻中捷的選戰模式奏效，而民進黨政府選後NCC開罰中嘉、公布高端合約一系列動作，都是因為「民意」，是讓民進黨變成跛腳政府的選舉結果，讓綠營終於要實踐2016年蔡英文說的「謙卑謙卑再謙卑」。

黃揚明今(30日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，從此次台中市立委選舉和賴清德在台中的得票率低於全國平均，就顯示此次民進黨對中捷藍線的選舉操作完全是反效果。中捷藍線會經過海線、台中港，如果進度被卡住，影響最大的就是蔡其昌跟林靜儀的中一、中二選區，所以蔡得票沒過半、林落選。

黃揚明坦言，民進黨是很會選舉的政黨，看到選舉結果就知道，如果2026年台中市長選舉，綠營想立足，就要先把中捷藍線的地雷拆掉，而且因為賴清德曾經罵過台中捷運「中捷路線是特別改到有力人士住家附近，令人失望」，但蔡英文、陳建仁都沒有講話，所以必須要在蔡英文任內拆彈，不能拖到賴上任才處理。主持人李珮瑄也一臉無言的說：「還可以這樣分工喔。」

台中捷運藍線規畫從台中港沿台灣大道行駛，經台中火車站後終點站為東區帝國糖廠，該案近年來因路線、經費等問題引發諸多爭議，行政院29日宣布核定藍線綜合規畫。(台中市府提供)

黃揚明還提到，在選後高端合約公布、中捷藍線通過、台電說核二核三廠延役會尊重在野黨、NCC為三立入股中嘉案裁罰中嘉，這很多都是選前講了很多次，但民進黨政府動都不動，但選後態度180度髮夾彎，就是因為「民意」。

黃揚明認為，就是因為選舉的結果，讓民進黨終於要實踐2016年蔡英文說的「謙卑謙卑再謙卑」，因為民進黨不再是上面一聲令下、國會動起來就能輾壓一切的執政黨，即將要面臨的是跛腳政府。

黃揚明嘆說，民進黨選前把藍線講的一文不值，選後馬上擁抱藍線，真的很諷刺，但至少對市民來說好事，走出這一步，也證明了盧秀燕和盧系戰將這次選戰的操作模式是正確的。

另針對前閣揆蘇貞昌曾說，沒通過台中捷運是因為經費暴增600多億元需要審慎審核，黃揚明也指出，中捷藍線最早是2016年林佳龍市府的交通局長王義川送出的規劃案，當時預算是900多億元，而現在盧秀燕市府送過去的預算是1600多億元，增加的600多億元除了通膨物價上漲，還有快一半的經費是「台灣大道的徵收費用」，當時王義川根本沒有編列這筆預算，這是重大行政疏失，結果被民進黨反過來咬盧市府。