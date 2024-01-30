民進黨選後迎來「朝小野大」局面，準總統賴清德允諾會以「民主大聯盟」樣態，尋求跨黨派、跨世代、跨領域理念的人選，閣揆和各部會首長人選不完全是民進黨，被認為是要組聯合內閣。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，賴清德意思是要用人唯才，不一定要民進黨籍，這與聯合在野黨組閣維持國家穩定不同。

民進黨新聞部主任吳崢和台北市議員苗博雅、林亮君合開的Podcast節目「仁愛路四段507號」昨邀請賴清德談未來閣揆、總統府秘書長人選，賴清德坦言，閣揆和各部會首長都要推出好人才，因此不完全是民進黨，只要是傑出人才都樂意邀請，雖有思考人選，但正值立法院正副院長改選，後續才會向外界報告。

柯建銘上午接受媒體聯訪，被問到賴清德主張找跨黨派人選，被認為有意要組聯合內閣，是否會重演過去唐飛內閣的短命下場？柯建銘解釋，大家誤解賴清德的意思，所謂聯合內閣是要聯合在野黨組閣、維持國家穩定，但賴指得是「民主大聯盟」概念，用人唯才，不一定要民進黨籍，這要分清楚，沒有所謂聯合內閣問題。

被問到賴清德此舉是否在向在野黨釋出善意，柯建銘說，他天天都為在野黨想，應該如何協調溝通，一直在喚醒在野黨，去應該思考在野角色應該怎麼當，不要惡鬥。