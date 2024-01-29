網路脫口秀「賀瓏夜夜秀」日前因大陸媒體人王志安因模仿、言語嘲諷身障律師陳俊翰引發風波，民進黨發言人吳崢今表示，雖然王志安已於日前透過直播公開道歉，但內容中仍企圖以政治化掩飾自己歧視身障者的卑劣，令人感到遺憾，台灣是善良的社會，民進黨持續推動歧視零容忍，沒有政治考量，請有心人士不必再企圖轉移焦點。

吳崢也表示，儘管1月24號王志安來函民進黨，仍不願坦承自身的言論錯誤，民進黨黨深表遺憾。但在這次事件中，不分黨派各政黨都對此類岐視言論予以譴責，這顯示台灣民主社會的成熟，針對王志安個人，民進黨將不再予以回應。

陳俊翰在2024大選中被民進黨列為不分區立委第16名，他因出生就被診斷出罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），全身癱瘓的他，還歷經火警導致雙腿截肢，卻以驚人精神克服疾病，不但取得取得台灣大學法律、會計雙學士，更考慮美國密西根大學法學博士後，被稱作台版「非常律師」，不少綠營支持者為陳俊翰遭歧視抱不平。

吳崢指出，陳俊翰律師個人的學經歷，是一位在人權法制領域具有聲望、獲得政黨提名不分區的專業人士，如果連陳俊翰都會因為身體障礙遭受不必要的傷害，那麼弱勢族群在日常生活中，又會遭什麼樣的對待？民進黨會持續努力為弱勢族群發聲，也期待社會每個人共同維護每個人的尊嚴與平權，使障礙者平權之路能持續在社會推動。

吳崢表示，民進黨堅持「歧視零容忍」的態度，此事件本質在於，王志安在節目上的相關言論與模仿動作，事實上已屬歧視身障者，踩到這條文明社會所不能容忍的底線。民進黨譴責王志安，並期待節目方負起公眾平台的責任，共同協助澄清、對抗這樣的惡意言論。

吳崢強調，民進黨是唯一維持由社福團體推薦不分區的政黨，過去有王榮璋、陳節如、吳玉琴等不分區立法委員一棒接一棒，推動身心障礙者的政策及法案。2024年提名社福團體聯合推薦的靖娟兒童文教基金會執行長林月琴作為不分區首位，傳承接棒，會持續往障礙平權、提升無障礙環境、守護自由民主的生活方式努力。