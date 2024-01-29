民進黨總統當選人賴清德今（29）日接受《仁愛路四段507號》訪問時透露，未來組閣、各部會首長，秉持民主大聯盟的理念，不僅行政院院長要推出好的人才，各部會也是一樣，不完全是民進黨。只要好的人才，不管是他的政黨，或是社會上素孚眾望、表現傑出的人才，都很樂意邀請。

賴清德強調，希望邀請好的人才為國家社會做事，這樣才會進步。現在有好幾個在思考，「跨黨派、跨世代、跨領域」。現在還在選立法院正副院長，等時間比較接近，就會跟社會大眾報告。

賴清德也請大家推薦好人才，給一些指教。