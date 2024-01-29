民進黨立院黨團今日正式推舉現任正副院長游錫堃、蔡其昌續戰，與國民黨準立委韓國瑜、立委江啟臣對戰角逐新國會龍頭，游錫堃率團前往拜會民眾黨團，他說，大家交換意見時，都是以台灣國家利益放中間，政黨利益放兩邊；由於游稍早發表公開信表達對民眾黨團5大國會改革表示贊同，他則稱這是個人意見，不代表民進黨。

游錫堃、蔡其昌下午2時30分抵達民眾黨團拜會8名立委，兩人也一一和眾立委握手致意，雙方禮尚往來，經過近1小時的會談後，雙方也一同步出黨團大樓接受媒體聯訪。

游錫堃指出，稍早他和民眾黨8位準立委坦誠交換意見，感受到民眾黨對台灣未來發展的關心和對國會改革的堅持，過去他也很重視國會改革，雖然擔任立法院長後沒有提案權，做得有限，但大家理念一致，都希望鞏固台灣民主、改革國會及促進民主深化，盼能盡最大努力，讓台灣邁向正常國家，「這個是我感受到的」。

游錫堃續指，雙方在交換意見時，都以台灣國家利益放中間，距離選後已半個月，選舉激情會慢慢淡化，應去思考如何讓台灣團結更好，「政黨利益放兩邊，台灣國家利益放中間」，未來不管是哪個政黨，在選舉時可如划龍舟般各自拼，選後經過一段時間後就讓這股情緒過去，讓社會平靜下來，共同思考如何讓台灣更好。

游接著提到國會改革對台灣發展非常重要，他說，未來他如果有機會當選立法院長，他個人非常贊成國會改革，但要本於立法院組織法規定，謹守立法院長職權中立、維護秩序及處理議事，「我會朝向我認同、支持的（改革主張）邁進，但還是要嚴守立法院組織法規定。」

由於游錫堃在拜會民眾黨團前也先針對國會改革「交卷」，認同建立國會聽證調查、單一召委制度等改革，媒體問及，這是否代表對民眾黨訴求全埋單？游強調，他個人表示支持，不是代表民進黨，他自當選省議員到現在已經超過42年，這些年他對台灣民主、衝破黨禁及國會改革都有一定的想法，「只是當院長就要有院長的樣子，要依立法院組織法形式，扮演什麼角色就要做好。」

至於單一召委制是否來得及在此會期通過，游錫堃說，他沒有提案權，但個人認為此主張是好的，全世界大部分的國家都是單一召委，但就台灣政治環境來講，雙召委制有缺點也有優點，例如能照顧小黨、維持委員平衡，實施單一召委制可能讓執政黨或多數黨全拿，小黨政策可能會被忽略，各有利弊，但對於國會改革他都支持。

由於民進黨多名立委都不認同單一召委制，媒體問及，游錫堃此言是否會對民進黨造成壓力，他則說，他個人發言不代表民進黨。