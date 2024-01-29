國會龍頭爭霸周四登場，民眾黨主席柯文哲昨爆料，民進黨團總召柯建銘沒有很希望立法院長游錫堃當選立法院長，但柯建銘今天受訪說，柯文哲不懂他的心，「我是全中華民國、全立法院最支持游錫堃的人」，至於是否陪同游錫堃拜會民眾黨團，他則說，游、蔡兩人會自己拜訪，他又不是候選人，「民眾黨團看到我會昏倒」。

代表國民黨角逐立法院正副院長的準立委韓國瑜、立委江啓臣今上午赴民眾黨拜會尋求支持，民進黨則是今日召開黨團會議，討論黨團幹部與立法院長人選，預計推薦現任立法院長游錫堃、蔡其昌續戰國會龍頭，並於下午2時30分前往拜會民眾黨團。

柯建銘稍早於民進黨團會議前接受媒體聯訪，被問到柯文哲稱他沒有希望游錫堃當選立法院長，柯建銘反問，「柯文哲的話你會相信嗎，其實柯文哲不懂我的心，全立法院、中華民國，沒人比我更支持游錫堃」，對於游錫堃選立法院長，他還比游更積極。

柯建銘說，他尊重游、蔡其昌禮貌性拜訪民眾黨團，但民眾黨團不只筆試之外，還要口試，民眾黨難道不清楚、不了解游錫堃，不了解國民黨不分區立委當選人韓國瑜，還要寄望這種程序才能選出候選人，只不過是製造聲量、作秀而已，「柯文哲你敢談條件嗎？黃國昌你敢談條件嗎？這是非常離譜的起手式。」

柯建銘認為，國會改革已經走了30年，民眾黨拋出的4點主張，民進黨過去都主張過，只是拾人牙慧，且民眾黨也畫錯重點，因為立法院長最重要的是要議事中立，功能是國會外交。

柯建銘說，現在球在柯文哲手上，在此歷史關鍵時刻如何選擇，關係到未來大家怎麼看待民眾黨，柯文哲要想清楚，如果讓韓國瑜當立法院長，會不會受中共影響，特別是央視已經公開助選，看起來像是欽定的，而且韓國瑜講憲法九二共識。

對於韓國瑜、江啟臣共組「韓江配」角逐立法院正副院長，今天也拜會民眾黨團，媒體詢問柯建銘，國民黨是否要擔心再被騙，柯建銘說，「國民黨要再被騙就是白癡。」