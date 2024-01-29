新國會將在本周展開，準總統賴清德今以民進黨主席身份出席首場民進黨團會議。（黃婉婷攝）

新國會將在本周展開，準總統賴清德今以民進黨主席身份出席首場民進黨團會議，還說歷史可能會稱自己為「最常回立院的總統」，他也向與會者們提出3點提醒，包括掌握、反映民意，善用新科技平台論述；在朝小野大時代，個別委員要有戰鬥能力並對外團結一致；勿忘創黨精神「清廉、勤政、愛鄉土」，時刻警惕社會對民進黨的要求，記住支持者的無怨無悔。

賴清德上周親自赴民進黨新科立委共識營，今日則是二度前往國會，以黨主席身份出席民進黨團會議，由於他曾任4屆立委，此行也頗有回娘家的意味。他笑說，未來歷史也許會記載「在所有總統裡面，最喜歡、最常來立法院的，就是出身立法院的賴清德」，回到娘家真的很高興，感謝立委們勇敢承擔，衷心祝福與會者未來問政順利。

賴清德接著向與會者提出3點提醒，首先，他期盼立委們持續掌握、反映民意，因為台灣土地不大、人口稠密、交通方便、通訊傳播發達，民意反應變化又快又急，過去他擔任立委期間，總會在新會期報到時看看有多少新人、還連任立委，而這一屆新科立委高達54人，將近一半。

「網路時代民意變化會更快、更急、更猛，一定要持續掌握變化。」賴清德提醒，與會者應善用新的科技、平台，除了宣傳問政，也要特別注意朝野政治攻防，尤其是面對中國大陸認知作戰、假訊息，若不注意，過去辛苦打拚出來的成績，將無法被社會大眾知道。

賴清德續指，3天後新國會就要組成，希望大家團結一致推動國家的重大建設，民進黨團總召柯建銘也提到，新國會政治生態與過去8年完全不同，如同2002年到2008年國會三黨不過半的情況，個別委員要有專業問政、深入論述及堅強的作戰能力；其次是接受黨團幹部的指揮，發揮最大力量，才可能完成行政院、總統府的重大政策。

賴清德接著指出，第三，大家別忘記民進黨清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，這塊招牌是創黨民主前輩用生命打下來的，儘管蔡英文總統政績良好，民進黨卻遭遇相當的困難，其一原因就是未留意創黨精神，尤其社會對民進黨的檢驗標準，與對國民黨和其他新興政黨不同，對執政黨的要求與對在野黨的要求也不一樣。

賴清德說，雖然民進黨並非國會最大黨，但中央執政要時刻警惕自己，將社會對民進黨的要求、支持者的心意放在心裡，「再怎麼不孝，都不能夠讓民進黨這塊招牌蒙塵，相信秉持此精神，一定可以在下一次選舉裡面得到人民的支持，否則只要出現一件牽涉清廉的小事，就會減少一分力量，中央政策的推動就會出現更大的困難。

賴清德也談及自身經驗，他擔任4屆立委過程中，無論民進黨在野或執政卻都是少數黨，也許這是人民的安排，他必須勇敢面對並扛責。

據悉，賴清德過去擔任立委期間，連續4屆獲公督盟評鑑立委第一名，橫跨內政、社福、衛環委員會評鑑都第一，當時他以醫師背景進入立法院推動許多關鍵法案，包括《癌症防治法》規定中央編列經費進行乳房口腔等癌症篩檢，成為民眾看診日常。

另外，賴清德昔日推動《傳染病防治法》，成為COVID-19疫情時成立中央指揮中心的法源依據，以及推動《社會救助法》、《緊急災難救助法》、《環境基本法》、《法律扶助法》等修法與立法工作。