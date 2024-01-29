民進黨嘉義市議員林煒軒28日被40歲吳姓、24歲楊姓男子2人毆打成傷，畫面被後方車輛拍下。（取自「嘉義多一點」臉書社團∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義市議員林煒軒昨（28日）上午座車遭追撞，卻被後車40歲吳姓、24歲楊姓男子毆打成傷，李姓助理也被噴辣椒水，林煒軒控訴當場被逼下跪，要求喊出「對不起王美惠立委」，他指此事件非單純行車糾紛，檢方昨晚複訊後，以2人犯罪嫌疑重大，向地方法院聲請羈押禁見，今29日下午2點，法院裁定羈押，並禁止接見、通信。

林煒軒昨上午7點35分開車在世賢路地下道被追撞，並遭人持棍毆打、噴辣椒水，市警局第一分局獲報後，第一時間抵達現場，將林煒軒及助理送往醫院治療，並將2名男子依現行犯逮捕帶回偵訊，依涉嫌傷害、妨害自由、毀損等罪嫌移送嘉義地檢署指揮偵辦，檢方昨晚複訊後，深夜11點多，以2人犯罪嫌疑重大，向地方法院聲請羈押禁見。

嘉義地院今天召開聲押庭，指2名被告均坦承傷害犯行，但都否認恐嚇、強制犯行，但有2位告訴人及目擊者證述，及扣案伸縮警棍、辣椒水等物品，故被告2人涉犯傷害、恐嚇、強制罪等犯罪嫌疑均屬重大。

法官認為，被告2人否認部分犯行，尚有其他證人、共犯尚待追查，目前偵查程序尚未完結，被告2人有勾串證人、共犯之虞，又被告2人之前均有相類似之犯罪紀錄，再犯本件傷害、恐嚇、強制等犯行，均有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，指此案無法以其他干預權利較輕微手段替代羈押，所以被告2人均有羈押之必要，均應予羈押，並均禁止接見、通信。