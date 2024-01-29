民眾黨準立委黃國昌日前拋出「單一召委制」主張，遭民進黨團總召柯建銘批評是明助國民黨，多名綠委也反對，但民進黨籍的立法院長游錫堃今卻以個人身份表態贊同，遭質疑同黨不同調，立法院副院長蔡其昌下午受訪緩頰說，正副院長角色經轉化後已完全中立，游指的是會主持朝野協商，與柯建銘站在黨團立場的發言沒有不同。

蔡其昌分析，主張單一召委制是責任政治的架構，但台灣政治文化常常是一黨通吃，雖然黃國昌提出德國制度並非大黨全拿，但依照自己在立法院這麼多年的經驗，只要改成單一召委制度，一定是大黨全拿。

蔡其昌透露，今天上午民進黨團會議時，游錫堃有將聲明內容拿給自己看，他也提醒游，依照國會改革後的《立法院組織法》，正副議長完全中立化，不再具備執政黨黨鞭角色，且游公開信就提及會依照組織法，也就是說，正副議長不可以因個人喜好，拒絕主持朝野協商。

蔡其昌說，游錫堃的聲明內容指出，會針對各黨團所提的國會改革提案召集協商，但協商要過、國會改革才能推動，若兩大黨不支持民眾黨所提國會改革法案內容，國會改革也是空談，這不是院長說得算，因此，游錫堃和柯建銘的意見並沒有不同，柯建銘是站在黨團的立場，游錫堃則是承諾會主持朝野協商。

蔡其昌強調，雖然正副院長都是民進黨籍，但沒有辦法踰越民進黨團，因為一旦當選正副院長，依法就必須中立化，這個過程裡面是沒有角色的。

不過，蔡其昌也以立委身份直言，假使過去民進黨完全執政8年時把召委改成單一一個，那就不會有國民黨的召委，全部都會是民進黨的，當時民進黨內也有不同聲音，認為單一召委制會扼殺小黨，站在保護小黨的角色，他個人並不贊成把小黨意見抹煞掉。