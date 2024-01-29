為角逐新國會龍頭，立法院正副院長游錫堃、蔡其昌今(29)日下午2時30分抵達民眾黨團拜會8名立委，兩人也一一和眾立委握手致意，雙方禮尚往來，經過近1小時的會談後，雙方也一同步出黨團大樓接受媒體聯訪。由於游稍早發表公開信表達對民眾黨團5大國會改革表示贊同，他則稱這是個人意見，不代表民進黨。媒體人謝曜州指出，白營不分區黃珊珊、黃國昌當時臉上的表情很搶戲，網友直呼「支持游昌配將遺笑萬年」。

游錫堃提到，國會改革對台灣發展非常重要，他說，未來他如果有機會當選立法院長，他個人非常贊成國會改革，但要本於立法院組織法規定，謹守立法院長職權中立、維護秩序及處理議事，「我會朝向我認同、支持的（改革主張）邁進，但還是要嚴守立法院組織法規定。」

游錫堃在拜會民眾黨團前也先針對白營拋出的國會改革要求「交卷」，他表示認同建立國會聽證調查、單一召委制度等改革。媒體問及，這是否代表對民眾黨訴求全埋單？游強調，他「個人表示支持，不是代表民進黨」，他自當選省議員到現在已經超過42年，這些年他對台灣民主、衝破黨禁及國會改革都有一定的想法，「只是當院長就要有院長的樣子，要依立法院組織法形式，扮演什麼角色就要做好。」

至於單一召委制是否來得及在此會期通過？游錫堃說，他沒有提案權，但個人認為此主張是好的，全世界大部分的國家都是單一召委，但就台灣政治環境來講，雙召委制有缺點也有優點，例如能照顧小黨、維持委員平衡，實施單一召委制可能讓執政黨或多數黨全拿，小黨政策可能會被忽略，各有利弊，但對於國會改革他都支持。由於多名綠委都不認同，此言是否會對民進黨造成壓力？游則強調，他個人發言不代表民進黨。

「游錫堃中午聲明4+1，支持單一召委制。」謝曜州在臉書發文指出，「結果剛剛出來，說是他個人主張，不是民進黨的主張。而且單一召委對小黨有壞也有好。黃珊珊跟黃國昌的表情很搶戲。」

網友表示「尷尬又不失禮貌的微笑（謝：不是耶，是不以為然）」、「民眾黨如果支持游昌配，將會遺笑萬年」、「是他個人主張，不是民進黨的主張」、「爾虞我詐，各懷鬼胎，看下去吧」、「看民進黨游錫堃，這次想當院長，整場記者會卻只會說自己言論不代表民進黨？真可憐！到底有沒有種改革阿」、「應該關心蔡其昌的表情才對，感覺他很不想來」。