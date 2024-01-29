國民黨主席朱立倫今（29日）晚上至宜蘭縣議會，參加2024總統、立委大選感恩茶會，媒體問及國民黨立委賴士葆宣布退出總召選舉，他是否有介入協調？朱立倫回應，過去這幾年一直秉持黨團自主原則，從未介入任何黨團幹部選舉，他也相信這都是黨員自已的考量，也要感謝資深黨員賴士葆以大局為考量。

朱立倫指出，賴士葆是黨部資深的委員之一，他非常的有氣量，以大局為考量，相信大家秉持想要看到團結國民黨的決心，並強力監督執政黨；國民黨未來在立法院要提出許多福國利民的法案，這才是民眾所關心的。

另民進黨正副院長參選人游錫堃、蔡其昌今拜會民眾黨立法院黨團，談到常設委員會單一召委制度，但國民黨似乎沒提到這部分？朱立倫說，對於正副院長參選人韓國瑜與江啟臣及立院黨團的意見，都表示尊重，他也知道對於立法院很多改革方案，國民黨都有提出，也呼應民眾黨四項改革方案，希望大家一起團結努力。

朱立倫強調，相信大家只要是改革的決心，秉持讓國會更好，尤其是要如何扮演強力的監督，而不是護航執政黨，「這點我們有非常強的信心」。