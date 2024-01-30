民眾黨立院黨團喊出4項國會改革承諾，再加碼呼籲對委員會單一召委制表態，民進黨立法院長候選人游錫堃昨以「個人身分」表贊同，遭指和黨內不同調。民進黨團總召柯建銘緩頰，游錫堃有個人意見，黨團有黨團立場，但院長須議事中立，不可能指導民進黨或在野黨提出國會改革，「站在院長立場談什麼都可以，但要議事中立」。

柯建銘上午受訪指出，游錫堃當然知道黨團立場，只是表達個人意見，游錫堃也有講到會依立法院組織法第三條規定，在任何議事上保持中立，不管立法院任何法案，都會絕對中立，「這是針對議事」。

媒體問及，游錫堃全盤埋單民眾黨團的承諾，是否與黨內不同調？柯建銘強調，沒有不同調，聲明內容寫得很清楚，那是代表游個人意見，且立法院不是只有國會改革，還有很多案子，他會依照立法院組織法第三條第二項議事中立來處理。

傳出民進黨內認為不應該跟民眾黨合作，國民黨甚至酸說，游錫堃想當立法院長想瘋了？柯建銘則認為「不該這麼講」，院長改選各黨團都有策略和高度，現在球是在柯文哲身上，對於黨要選誰、核心價值是什麼？韓國瑜或游錫堃比較好？若還要經簡單程序演戲，充其量只是衝聲量、作秀，若民眾黨至今還在觀望，這黨應該關門了吧？

外界認為，雙柯過去交情甚篤，如今卻因立場各異互槓，是否會覺得惋惜，柯建銘說，他過去確實和柯文哲很好，「現在也沒有大壞」，政治上大家本來就會各講各話，聽聽就好，沒有私人恩怨。