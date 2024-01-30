台中捷運藍線在大選期間備受矚目，行政院29日宣布核定藍線綜合規劃、台鐵海線雙軌化可行性研究，引發熱議。國民黨台中市第4選區立委當選人廖偉翔指出，未來的捷運藍線將串連台中火車站、台中舊市區、台中七期、新興發展的太平市區等地段，最遠還能延伸到海線的台中港，大幅推進台中的建設發展。他要求行政院及交通部務必儘速編列先期經費、細部設計及徵收土地費用等預算，期待各項工程能如期如質完成。

廖偉翔29日在臉書發文表示，在行政院卡關287天的「捷運藍線綜合規劃」，在他們當天下午發出「呼籲民進黨政府別再擋中捷藍線」記者會的採訪通知後，交通部終於在下班前發布新聞稿，公告核定台中捷運藍線的綜合規劃。

「在這裡，特別要感謝行政院的核定，讓我們對人民『一年核定』的承諾能夠順利達標，總工程經費1615.14億元，並由中央負擔675.59億元，規劃在10年內完工通車。」廖偉翔要求行政院及交通部，由於三月份開始中央政府各單位開始籌編明年度的預算，請行政院及交通部儘速與台中市政府溝通，務必編列先期經費、細部設計及徵收土地費用等預算，期待各項工程能如期如質完成。

廖偉翔指出，未來的捷運藍線，將串連台中火車站、台中舊市區、台中七期、新興發展的太平市區等地段，最遠還能延伸到海線的台中港，大幅推進台中的建設發展。

廖偉翔直呼：「選舉已經過去，選後是團結為台中市民的建設謀福利的開始，希望在我們的監督下，可以讓台中捷運迅速完工、順利通車，造福鄉親，讓我們一起努力！」