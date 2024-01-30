繼國民黨立委當選人徐巧芯宣告將進入立法院國防外交委員會後，補選後成功連任的藍營立委王鴻薇今(30日)也表態，將爭取進入財政委員會，把關預算，揭發政府弊端，把錢還給人民。她強調，未來要阻止政府浮編預算，濫用民脂民膏，已經率先提出修正案，廢除俗稱特別預算方便之門的《預算法》第83條第1項第4款「不定期或數年一次之重大政事」，終止政府利用大開濫用特別預算方便之門，破壞正常預算體制弊端。

「把錢還給人民！揭發政府弊端！把關預算！王鴻薇宣示爭取進財政委員會。」王鴻薇今(30日)在臉書發文表示，新的會期開始，已經有不少朋友關心她，未來希望進入的立法院哪個委員會？「在這邊向各位報告，我會盡力爭取進入財政委員會服務。鴻薇過去就是財金記者出身，就任立法委員後，財政委員會一直以來都是我的目標。」

王鴻薇提到，去年補選，自己指標性的政見，就是揭露國家稅收超徵，率先提出「還稅於民」政策，鞭策政府普發六千，但這背後突顯的是財政預估重大錯誤，果不其然，今年稅收再度超徵，財政紀律散漫、財政專業都需要更多的監督與把關。

王鴻薇指出，在一年立委任內，自己針對公股銀行揭弊不斷，合庫資產管理公司（ＡＭＣ）前董事長蔡見興，大量將自己親信、小三引入公司，還涉嫌放水放款給特定公司高達19億，「合庫投信董事長，更是被我揭露，疑似為了喬顧問合約，接受廠商招待日本旅遊，後續甚至還有為執政黨吸收學生等情事，這兩人也在我的揭弊下，雙雙下台，我收到的這些公股銀行內部檢舉信件，真的是如雪花般飄過來，基層的憤怒，讓鴻薇來伸張正義。」

「未來，鴻薇更是要阻止政府浮編預算，濫用民脂民膏！」王鴻薇強調，自己已經率先提出修正案，廢除俗稱特別預算方便之門的《預算法》第83條第1項第4款「不定期或數年一次之重大政事」之特別預算提出理由，目的就是要終止政府利用大開濫用特別預算方便之門，破壞正常預算體制的問題，「特別預算常態化」長年以來已破壞預算整體性及財政紀律，「未來我當然要進入財政委員會，幫人民把關預算。」

王鴻薇喊出：「把錢還給人民！揭發政府弊端！把關國家預算！是鴻薇為何爭取進入財政委員會的目的，我會加油！」