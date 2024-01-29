以色列表示，星期日與美國、卡達和埃及進行停火談判後，雖然仍然存在重大分歧，但這些談判還是具有建設性，將在未來一周內繼續進行會談。美國則勸說以色列先暫停軍事行動，這有利換取釋放剩餘人質的談判空間。

美聯社報導，以色列總理內坦亞胡(Benjamin Netanyahu)的辦公室，並沒有說明「重大差距」是什麼，其他參與談判的各方也沒有對以色列政府的意見提出評論。

哈瑪斯控制的加薩衛生官員表示，這場戰爭已造成超過 26,000 名巴勒斯坦人死亡，摧毀了加薩大片地區，並使該地區近 85% 的人民流離失所。這說法與以色列差距很大，以色列稱他們從空中和地面進攻，殺死9,000 多名武裝分子，已盡力減低平民傷亡。

以色列指責，聯合國近東救濟工程處的十幾名員工參與哈瑪斯襲擊事件，證實聯合國並不公正，由於一些成員的身分被證明是哈瑪斯成員，使得美英澳等國家，相繼宣布暫停向聯合國近東救濟工程處的捐助。

聯合國秘書古特雷斯(António Guterres)表示，那些參與10月7日行動的工作人員，確實做出「令人憎惡的行為」，但他補充說，此事不應成為近東工程處被懲罰的理由，因為該組織仍然是聯合國重要的人道機構，支援那些絕望處境的民眾。

美國是聯合國最大的捐助國，也是近東工程處最大的支援者，他們在周末削減了捐助金，隨後德國、英國、法國、澳洲等8個重要工業國家也停止資助。這8國的資金合計提供了近東救濟工程處 2022 年預算的近60%。

古特雷斯表示，在被指控的 12 名員工中，有9 人被立即解僱，1 人已確認死亡，還有 2 人身份仍在確認中。

周日的會議包括美國中情局長伯恩斯(Bill Burns)、以色列摩薩德(Mossad)情報局局長巴尼亞(David Barnea)、卡達總理阿勒薩尼(Mohammed bin Abdulrahman Al Thani,)和埃及情報局長卡邁勒(Abbas Kamel)。美國談判建議，談判分兩個階段進行，先將弱勢人質：婦女、老人和受傷人質，在第一階段內被釋放；為表達善意，以色列應同意更多人道援助進入加薩。

11 月，以色列釋放了 100 多名人質，其中主要是婦女和兒童，以換取為期一周的停火和釋放 240 名被以色列監禁的巴勒斯坦人。

以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)表示，「我們正在等待就釋放人質談判的結果，但是只要人質仍還在加薩，我們的軍事行動就會持續。」