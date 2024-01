不少人認為「名校光環」對於求職有明顯幫助,但根據華爾街日報報導,即使是從哈佛、麻省理工、史丹佛、耶魯大學等名校獲得工商管理碩士(MBA)學位,畢業幾個月後仍苦於找不到工作的也大有人在。

報導指出,美國近來高薪白領職位招聘放緩,剛從耶魯大學(Yale University)獲得工商管理碩士(MBA)的詹娜·斯塔(Jenna Starr)受訪時說,她在畢業前就開始尋找工作,從那以來她投了上百封履歷仍無著落。

恰逢美國諮詢、科技和金融這三個行業進入低迷期並且暫緩招聘,大批2023屆MBA畢業生面臨找不到工作的困境。與此同時,軟體開發、行銷和銀行等專業領域的空缺職位數量,也比2022年同期下降。

數據顯示,即使是美國頂級商學院,最近畢業找不到工作的MBA數量也比幾年前增加了一倍左右,哈佛商學院(Harvard Business School)、史丹佛大學商學院(Stanford’s Graduate School of Business)、麻省理工學院史隆管理學院(Massachusetts Institute of Technology’s Sloan School of Management)2023年MBA畢業生中,分別有20%、18%以及13%在畢業三個月後未能找到工作,該比例相較2021年的數據高出2倍。