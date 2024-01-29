玖鼎電力主要產品包括智慧電表、電子電表、電力監控儀表、電業加值服務整合相關業務等，公司相關產品廣泛應用於工商業、高科技廠、機關學校之配電盤、電力監控系統，為國內少數橫跨電力監控設備及智慧電表廠商。現階段智慧電網方面以智慧電表相關產品為主，主要的用戶為國內外的電力公司，電力監控設備主要是指各式電力監控儀表，用戶涵蓋廣大的工商用戶，電能管理系統則提供量測儀表及全系統整合相關服務，對中大型電力用戶提供其用電管理、能源監控及廠務監控之用。

依據國發會規畫，2035年完成台電1400萬戶全面換裝智慧電表，台電截至2023年10月底低壓智慧電表換裝量已達259.3萬具，約佔低壓電表用戶1400萬戶的18.52％，後續換裝估計國內智慧電表需求量將由每年約150萬具逐步成長至每年約200萬具，智慧電表檢定效力為10年，效力期滿後需進行檢修或汰換作業，預期至2036年將變成穩定市場，每年估計需求約150萬具。玖鼎電力台電用三款智慧電表均已通過台電相關認證，取得選擇性招標資格，並成功執行多項標案，成為台電穩定的供應商。

玖鼎電力也完成開發國外智慧電表相關產品，並取得國際性的認證，可經由各國特殊的需求規範，進行客製化開發與認證，參與國外廣大的智慧電網市場。配電自動化相關產品方面，現階段代理美國AMETEK高階智慧電表，具有超高精度及強大的電力品質量測與網路通訊功能，可用於發電廠、變電站等大型電力用戶。另代理印度RBH之IEC61850與DNP3.0通訊道器，經客製化開發及補充認證後可應用於台電配電自動化下變電站升級。

為因應未來台電智慧電表標案新訂單快速增長以及國外智慧電表未來新增業務需求上揚，規畫投資約8.6億元興建香山新廠區，現有承租新竹廠區智慧電表最大產能約4萬具/月，香山新廠今年完工再經台電驗收後，今年下半年2條新產線投產後將使2025年最大月產能可達到8萬具，而電力監控設備及電能管理電表1條新產線預計將在今年下半年投產，公司也預留1條新生產線以因應未來ODM新訂單所需。