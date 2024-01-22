此次台電聯手東元與全球最大儲能系統整合商Fluence等組成國際團隊，於龍潭超高壓變電所建置25個40呎儲能貨櫃，使用超過1萬個鋰電池模組，並搭配變壓器、功率調節系統等設備，打造裝置容量60MW/80MWh儲能系統，最大供電功率60MW（百萬瓦）、總儲電量高達8萬度，等同可滿足約8000戶家庭一整天用電，佔台電自建儲能容量的37.5％。

為使台灣的電力系統更加安全而穩定，東元團隊在統包工程的執行中，特別針對儲能安全進行了多重的防護措施，包括「氣體偵測器」、「隔離開關」、「潔淨氣體滅火藥劑」等設備，以確保在任何情況下都能迅速而有效地應對潛在的風險。此外，東元還引進了儲能管理系統（ESMS），每10秒即主動上傳系統運轉狀態，東元表示，實際測試儲能系統總反應速度為小於0.4秒，這項結果優於規範小於1秒的需求，且執行率超過99％（優於規範的95％）。不但可提高對儲能系統的控制能力，更靈活地調節供需，確保電力網絡的平穩運行。