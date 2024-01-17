台電第56屆技能競賽17日在高雄訓練中心揭開序幕，今年報名狀況熱烈，來自全國各地共78個單位1,280名同仁參與，創下近10年新高紀錄。千名參賽者在多達33類項目中得靠手腦並用完成任務，除了考驗體力、腦力，還要拚速度。

台電第56屆技能競賽17日在高雄訓練中心揭開序幕（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

今年競賽自1月15日起至1月24日為期10天，在台電高雄訓練中心、大林發電廠及林口訓練中心等多地同步展開，除了配電事故搶修、配電外線與地下電纜等傳統賽事外，更有因應智慧電網發展的配電饋線自動化、大數據運用等項目。台電表示，隨著員工平均年齡持續年輕化，一年一度的技能競賽成為台電人世代經驗傳承、凝聚向心力的重要活動。今年比賽超過420名30歲以下年輕同仁報名，參賽人數較5年前翻倍，更有80名選手是去年才加入台電的生力軍，無論是不滿20歲的新血或即將退休的資深老將，都同在賽場上切磋技藝。

隨著員工平均年齡持續年輕化，一年一度的技能競賽成為台電人世代經驗傳承、凝聚向心力的重要活動。（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

曾上過YouTube節目「一日台電」單元、外號「台電學姐」的郭庭均本次擔任選手宣誓代表，也代表高雄區處參加節能診斷競賽。她過去曾是負責配電外線維修的「蜘蛛人」，轉換崗位後搖身一變為「冷氣醫生」。至今已為高雄地區40多家高壓電力用戶進行診斷，其中一間銀行辦公大樓依她開出的「處方」細心「治療」，現正陸續汰換冰水主機、水塔及冷卻水泵等設備並調整使用模式，預計完成後每年將可省20萬度電、省下63萬元。

曾上過YouTube節目「一日台電」單元、外號「台電學姐」的郭庭均本次擔任選手宣誓代表（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

比賽項目中，模擬平時停電事故需更換電纜線、變壓器與開關設備的「配電地下電纜類」備受關注，參賽選手須在時限內先將多達6層、寬3公分的電纜線剝開，安裝接頭後再進行壓接、包覆絕緣防水層等程序，除工作技巧更考驗手速。經濟部次長暨台電代理董事長曾文生也體驗台電第一線人員現場搶修作業，親自操作配電地下電纜的壓接與絕緣處理作業。

曾文生也體驗台電第一線人員現場搶修作業，親自操作配電地下電纜的壓接與絕緣處理作業。（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

參加配電地下電纜組的50餘名選手中僅4名女性，其中台東區處陳相吟於2014年甫進入台電時，就曾因表現亮眼被選為技能競賽趣味體驗活動的魔王關主，和一群資深前輩、壯漢比賽剪鐵線。10年後參加正式競賽，陳相吟說，平常多在狹窄人孔與地道裡工作，透過現場搶修與巡檢維護等多年實戰經驗，對比賽更有信心。

台東區處陳相吟於2014年進入台電，透過現場搶修與巡檢維護等多年實戰經驗，對比賽更有信心。（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

「配電外線」個人組有許多新秀挑戰，在模擬搶修現場情境下，選手須穿著重達11公斤安全裝備、爬上9公尺高的電桿，更換熔絲鏈開關以排除事故。來自金門區處的蔡維哲年僅21歲，2020年以獎學金甄試進入台電，雖資歷較淺，但這已是他三度參賽。蔡維哲表示，他其實是透過比賽來「練兵」，目標下月挑戰平均合格率僅35%、全台電僅3%同仁具備的配電裝修線路甲級證照，堪稱最強電力生力軍！

「節能診斷技術服務」則是去年新增競賽，今年共有全台近10個單位的節電診療高手齊聚一堂，台電說明，此項目以電力分析儀、超音波流量計等精密儀器量測空調冰水主機等設備的電流、功率等數據並計算效率，揪出耗電病灶，再對症下藥提出改善建議，以精準完整度一決勝負。