德媒指出，全球對中貿易下滑正在削弱中國的貿易地位。多年來，中國一直是德國最重要貿易夥伴。但根據預測，2024年中國可能失去這一地位，其主要競爭對手美國將成為德國最大貿易夥伴。

據德國《週日世界報》報導，德國聯邦外貿與投資署（GTAI）27日發布研究報告稱，「中國在對德對外貿易中的主導地位正在崩潰。德中貿易不佳，主要是由於中國經濟疲軟。房地產危機、與美國有關的地緣政治風險以及工業投資疲軟導致了這一趨勢。」

研究報告表示，德國企業改變了對中市場策略。一方面，它們在採購中試圖避開中國，另一方面，越來越多的公司正將重點轉向本地市場。兩者都削弱了德中貿易。

德國聯邦外貿與投資署估算，2023年德國與中國的進出口總額下降了15％，至2540億歐元。與此同時，徳美貿易則出人意料地強勁。如果這一趨勢在2024年持續下去，美國將取代中國成為德國最重要對外貿易夥伴。

據稱，2023年，德國對中化工產品進口大幅下降70％，傢具以及紡織品、服裝和鞋子的進口量也大幅減少。但有一項例外，包括零部件在內的中國汽車進口成長近36％。