美國全力圍堵大陸發展晶片業，大陸為了因應美國壓制，積極找尋管道進口晶片，韓媒BusinessKorea報導，南韓1家公司涉嫌將美國製造的晶片走私到大陸，3年間透過空運走私144次。

根據報導，南韓約有9萬6000片半導體晶片透過當地1家公司走私到大陸，總價值約有139億韓元（約新台幣3.54億元），其中約有5.3萬片價值118億韓元的晶片被列為戰略物資，原本這些晶片只能在韓國境內銷售及使用。

韓媒揭露這家南韓公司的手法，其透過南韓的電信設備開發公司，向南韓的官方經銷商進口美國晶片，多出的數量被小量重新包裝，並偽裝成樣品多次運往到大陸。之後更向銀行提交偽造文件，以獲取走私的收益。

首爾海關總署日前宣布，上述公司從事經銷外國電子元件的40多歲的執行長與其他高階主管，因違反《外貿法》、《海關法》和《隱匿犯罪所得管理法》，已被移送首爾中央地方檢察官辦公室。