國民黨文傳會副主委林家興（右起）、台中市立委當選人廖偉翔、黃健豪等30日舉行「台中新民意發聲 籲民進黨麥擱卡中捷藍線！順利爭取成功！」記者會。（劉宗龍攝）

行政院昨天核定台中捷運藍線綜合規劃，國民黨今召開記者會強調，選後行政院最大的阻力過去了，台中捷運藍線就通了，但政院版本仍有核定時間長、工程時間長、地方負擔較多等問題，國民黨台中立委仍會持續監督，除了希望捷運藍線能儘快動工外，捷運綠線延伸案也希望能儘速通過，共同發展台中的軌道建設。

國民黨台中市立委當選人黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、文傳會副主委林家興舉行記者會，廖偉翔表示，民進黨總統當選人賴清德曾說中捷藍線改到有力人士附近，民進黨台中立委張廖萬堅、林靜儀、江肇國、蔡其昌也針對台中藍線多有批判；選戰結束，政院立刻核定通過，完全打臉民進黨立委過去的說辭，要不是選舉年，民進黨政府大小眼，很可能台中捷運去年已通過核定。

國民黨台中市立委當選人黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、文傳會副主委林家興舉行記者會。（文傳會提供）

廖偉翔提出台中捷運藍線三大訴求：一、優先發包捷運藍線的細部設計規畫案，經費不足部分，行政院用第二預備金辦理；二、2025年預算，交通部須編列藍線細部設計經費；三、大工程未發包，小工程先進行，強調未來捷運綠線延伸等案，將會持續爭取加速通過，發展台中的軌道建設。

黃健豪表示，雖然行政院核定通過，但仍有許多問題，包括核定時間長、工程時間長、地方負擔較多；他舉例，台中藍線遲至今年1月才核定，完工時間需要約10年，且地方須負擔58％；反觀高雄黃線111年3月即核定通過，完工期僅需要6年，而地方負擔僅42％。他要求行政院不應該對不同城市有不同的待遇，呼籲捷運藍線能儘快動工。

羅廷瑋則說，呼籲中央政府給台中多一點資源，因為每一天都在追時間，只要拖一天，相關工程成本、原物料成本，或者土地的徵收，都有可能會影響整體經費，希望這項台中重大建設能看見的曙光，儘快施行。

「政客搶功收割最噁心」，林家興表示，蔡其昌第一時間跳出來收割，說自己「成功爭取」，但過去這幾年，當捷運藍線被卡在交通部、行政院不審查時候，請問蔡其昌委員有出來說過什麼話嗎？呼籲民進黨學到教訓，不要再用政治的力量、用抹黑的方式來造謠，來阻擋台中的建設。