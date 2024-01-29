擁有堅強師資陣容與豐富教學資源的師大田徑隊，目前正處冬季訓練期，今年寒假更特別安排前往梅峰台大農場進行移地訓練，因為近期台灣低溫特報，出現個位數低溫，也讓團隊體驗更不易天氣下如何調整狀態，期待今年賽季可以突破個人最佳。

曾在2018年泰國田徑賽400跨欄以60秒24摘下個人國際賽首金的跨欄女將李雅婷，透露個人成績在那次賽事之後停滯5年，去年有所突破，在國際邀請賽衝出59秒55佳績，已經運動教育系碩三的她，認為心態、對比賽的成熟度有所提升，期待可以維持59秒內，並在5月份全大運尋求連霸。

李雅婷和台師大田徑隊隊友29日出席運動品牌UNDER ARMOUR INFINITE跑鞋新款發表會，感受這款跑鞋使用的全新旗艦中底HOVR+極致回彈、無限推進、緩震舒適的特性，專攻800公尺的中長跑選手禹明廷笑說：「這款新跑鞋真的很彈，輕輕鬆鬆就可以跳很高，也因為沒穿過彈性這麼好的跑鞋，一開始有點不適應，走樓梯時差點跌跤。」

專攻100公尺短跑的大四好手林丞彥，是「台灣最速男」楊俊瀚的遠親，和隊友林庭瑋今年賽季目標都先以5月全大運站上頒獎台為主，並為全田賽、下屆全運好好備戰。

4位好手認為，這次移地訓練是團隊第一次在冬季上山，是一項很大的挑戰，甚至在出發前便規劃許多斜坡、階梯、體能訓練等進階練跑項目，來幫助提早適應移地訓練，今天穿上UA INFINITE新款跑鞋，感受到進力道很強，讓大家在高強度及長距離訓練下，明顯感受到踏出的每一步都擁有強勁回彈推進，以及舒適的落地緩震腳感。

結束冬訓後，台師大田徑隊正式進入新年度賽季期，首先登場的是3月青年盃與大專公開賽，藉由以賽代訓的方式調整團隊節奏，期待用最完美的狀態來迎接今年5月的年度重點賽事大專運動會，期待透過團隊積極備戰的努力與科技裝備的加持，能在大運會中突破更好的成績。