拜登將這次襲擊歸咎於由伊朗支持的團體。這是自去年10月以色列-哈瑪斯戰爭爆發以來，第一起造成美軍喪命的攻擊行動，並撼動在整個中東地區。

拜登在聲明中表示，雖然我們仍在收集這次襲擊的事證，但我們知道這是由伊朗支援的激進武裝組織在敘利亞和伊拉克所為。我們絕對會追究所有責任，以我們選擇的時間和方式。

美國國防部長奧斯汀亦呼應拜登總統提出的警告。他和其他高階官員在當天早些時候向拜登說明這次襲擊。

美國官員透露，至少有34名人員經評估可能腦部受到創傷，一些受傷的美軍已從基地後送接受進一步治療。這次無人機在清晨襲擊軍營附近，可能是傷亡眾多的原因。

由伊朗支持在伊拉克的「伊斯蘭抵抗運動」（Islamic resistance movement）聲稱襲擊三個美軍基地，包括位於約旦-敘利亞邊境的基地。

這次給美軍造成重大死傷的攻擊行動，使中東本已緊張的局勢大幅升級。自以哈戰爭爆發以來，美軍在伊拉克和敘利亞遭親伊朗組織襲擊超過150次，在周日遇襲之前，至少造成70人受傷，其中大多數為腦部創傷。在紅海護航的美國軍艦也屢屢遭到由伊朗支持的葉門胡塞武裝組織攻擊。