白宮今天證實，美中雙方正在努力安排美國總統拜登和中國國家主席習近平再次通話。

美國白宮公布國安顧問蘇利文會見中國大陸外交部長王毅的背景新聞發布會聲明指出，兩人在曼谷兩天內會面了超過12個小時，就兩國關係的方向和兩國面臨的關鍵問題進行戰略性、深思熟慮的對話。這次討論不僅建立在雙方坦誠和建設性會議的基礎上，也建立在拜登總統和習近平主席於2023 年11 月在加州舉行的坦誠和建設性會議的基礎上。雙方致力於繼續保持這一戰略溝通管道，並同意尋求更多的溝通管道，不僅是在內閣層面、雙向訪問，而且兩國領導人在未來幾個月的某個時候還可以進行電話通話。

至於拜登與習近平的確切通話日期？官員表示尚未敲定，但預計在未來數個月內舉行。