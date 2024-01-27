黃明志新歌找來「小熊为你」對唱。（亞洲通文創提供）

大馬歌手黃明志創作力驚人，迎接龍年推出每年必備的生肖慶賀歌，今年以弘揚中華五千年文化〈龍的傳人〉為發想，並找來歌手「小熊為你」一起對唱，只是「小熊為你」的聲音竟然跟中國主席習近平激似度高達99％，在MV中也全程配戴馬賽克面具，讓粉絲好奇這位神秘歌手到底是誰？黃明志接受訪問時打趣表示：「這首歌其實是『小熊為你』的邀約，希望傳達中華五千年文化，愛黨愛國的精神。」

〈龍的傳人〉不但找來「小熊為你」合唱，歌曲中萬梗齊發加入時事梗，2023年大陸熱門的話題全被黃明志寫進歌詞中，像是假唱、娘泡、乳滑、愛騙人、洞態清零等等，每個道具更是充滿巧思，「華偽寶劍」宣揚國貨的強大，可以以一擋百的幹掉所有刺客，還有「抖音真莖」傳授最流行的科目三舞步分析，讓人看了忍不住莞爾一笑。

而火遍全球的科目三，導演當然也沒放過，只是舞步真的太複雜，讓黃明志頻頻NG，讓黃明志邊跳邊求饒說：「科目三真是我跳過最難的舞了，這麼複雜的舞怎麼小孩子都會跳？真是抖音看太多。」導演方豪受訪問時表示剛接到黃明志這首歌的邀約時，覺得黃明志真的很有勇氣、特別勇敢也特別敢說，也感謝黃明志給他無限創作空間，才拍出這麼好玩的MV。

2021年時黃明志因〈玻璃心〉遭大陸當局禁播並全面下架所有歌曲，這回〈龍的傳人〉歌詞內容更是大膽，對此黃明志開玩笑說，2024的新年新希望就是這首歌能夠火遍小紅書、抖音、快手、B站等所有大陸熱門影音平台，不再被禁。