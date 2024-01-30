台中公園一直是國內外遊客到台中旅遊必遊的景點之一；日前1名日籍旅客澀谷先生因迷路走到公園派出所求助，員警透過手機APP日文翻譯軟體與其對話，也告知他如何搭公車到下一個目的地，並貼心請公車司機協助，讓澀谷大讚台灣警察「就感心A」。

台中公園一直是台中市重要的地標，而園區內的湖心亭更是台中市的象徵，在1999年正式公告為「市定古蹟」；日本籍旅客澀谷先生日前到台灣自助旅遊，特地來到台中公園尋找日治時期的歷史軌跡，流連忘返間頓時迷失了方向感，試著詢問園區內活動的民眾，沒想到踫巧遇到的都是來旅遊的外籍移工，雙方雞同鴨講，一問三不知，他怕耽誤接續的行程，因而到警二分局公園派出所求助。

當時值班警員施嘉承使用手機APP日文翻譯軟體與澀谷先生對話，了解到澀谷先生下一個旅遊景點是國立自然科學博物館，立即告知他正確他行車路線，及下公車時如何步行至目的地，並貼心地請公車司機到西屯路與英才路公車站時能協助提醒澀谷生先已到站，司機也熱心允諾，澀谷先生表示，幸好有警察迅速及正確的指引，解決旅途上的不便，對於台灣警察的熱心與耐心大為讚嘆。

中市警二分局分局長周俊銘表示，天涯若比鄰，警察服務不分國籍，藉由這次協助外籍旅客解決難題，讓日本籍男子對臺灣警察留下好印象，也為國民外交增光添彩，期許同仁盡其所能給予民眾關懷和協助，建立警察親民、愛民與便民的良好形象。