新店有逾200間宮廟及神壇，不少廟宇具有悠久歷史，承載著豐富的文化底蘊，是屬於新店人的共同記憶與文化資產。春節期間，許多民眾會安排參拜廟宇的行程，祈求新的一年平安順利。新店區公所特別推薦新店必訪宮廟，邀請民眾在春節期間到新店一遊，感受傳統宗教文化的獨特魅力。

拜完廟、參香後，不妨閣家搭乘安坑輕軌，輕鬆造訪近年市府團隊在安坑輕軌沿線積極規劃的多處共融樂活公園。

廟宇走春添好運 百年宮廟 信仰中心

「太平宮」是一座古老而宏偉的廟宇，200多年來屹立於碧潭西岸守護著廣大信眾，更是地方居民心靈寄託所在。太平宮供奉主神「開漳聖王」，清嘉慶12年建廟以來，經歷了歷史的洗禮，經過數次改建，如今展現出雄偉壯觀的姿態。

宗教文化 獨特魅力

大香山山區「大香山慈音巖」依山而建，環境清幽，建築外觀有斗拱飛簷、琉璃瓦頂，內部則雕樑畫棟，雄偉壯麗。大香山慈音巖擁有清新的空氣和極佳的視野，園區悉心栽種茶花、櫻花等春天盛開的花卉，站在廟前遠望四周層巒疊嶂、綠意盎然的景緻，令人心曠神怡。

共融公園添遊趣

捷運十四張站（K9站）：十四張歷史公園 農村歷史主題特色遊戲場

十四張歷史公園是新北市第1座具有機能轉換型的防災公園，平時為休閒綠地遊戲場，災害發生時可立即變身為多功能避難收容場所。穀倉造型的遊戲塔是公園地標，集沙坑、爬網、多種溜滑梯為一體，周邊設有鞦韆、溜索、彈跳床、原木跳樁、蹺蹺板、輪椅鞦韆，以及夏季限定的水圳遊戲區，是新店區最大、最豐富多元的遊戲場。

十四張歷史公園是新北市第1座具有機能轉換型的防災公園，平時為休閒綠地遊戲場，災害發生時可立即變身為多功能避難收容場所。（圖／新北市政府提供）

新和國小站（K8站）：永平公園 充滿童話趣味的全齡化遊戲場

隱身於永平街旁巷弄間的永平公園，占地不大但整體設計充滿童趣氛圍，融入南瓜馬車、玻璃鞋、星星月亮等童話元素造型遊具，適合年齡層較低的小小孩遊玩，周邊設有健康步道，是大人小孩都適合的好去處。

陽光運動公園站（K7站）：陽光運動公園 水陸空三棲全齡休憩場域／安和公園 極地風格企鵝主題遊戲場

陽光運動公園區內設有自行車道、直排輪競速場、4百公尺跑道、沙灘排球場、足球場及兒童遊戲場。園區內的兒童遊戲場以「陽光綠洲」為主題，打造水陸空三棲的共融全齡休憩場域；「樹鄰遊戲區」以自然地景結合天空吊橋、樹梢鑽籠等空中挑戰型遊具；還有一次能體驗9種親水設施的「蝶型水道區」，是夏季消暑最佳景點，親子家庭一年四季都能玩得盡興。

K7站旁還有一座以企鵝樂園為主題的安和公園，除了企鵝造型溜滑梯，還有冰山爬架滑梯、海豹搖搖馬等遊具，如同冰天雪地的極地風格，是個令人耳目一新的的遊戲空間。

安康站（K6站）：安光公園 七米高魔法森林小屋

安光公園以魔法森林小屋為整體設計主軸，搭配自然風格，採用原木材質遊戲設施及木屑鋪面，其中最大亮點就是七米高的魔法森林小屋三層溜滑梯，多元有趣的遊戲空間，讓孩子們盡情放電。

捷運新店沿線另有青潭河濱公園以及裕隆城旁的綠湖公園等各具特色的綠地公園，等著春節期間大人囝仔一起來探索。（新店區公所廣告）