「德音文教基金會」清寒獎助學金頒贈典禮，大文山地區共有8所國中、3所高中共252位清寒學子受惠。（陳儀君服務處提供）

德音文教基金會、陳儀君議員號召民間團體及善心人士捐款，在農曆春節前夕頒發助學金，讓大文山地區新店、深坑、石碇、坪林、烏來等5區11所高、國中252位清寒學子受惠。（提供）

農曆春節將至，新北市議員陳儀君今（28）日舉辦「德音文教基金會」清寒獎助學金頒贈典禮，大文山地區共有8所國中、3所高中共252位清寒學子受惠，為弱勢學子在寒冬中送上一份溫暖。

2016年起，陳儀君每年舉辦清寒學子獎助學金，希望能拋磚引玉，陳儀君秉持教育優先的理念，每年過年前媒合社會各界善心人士，亦自掏腰包捐出善款頒發清寒助學金，期望以獎助學金扶助清寒家庭的學子，讓每一位弱勢家庭的學生可以有更多資源，專注學習。

教育局長張明文今親自出席，德音文教基金會董事楊頤光、董事林佳生到場給學生們加油、鼓勵。文山國中校長黃美娟、達觀國中校長林才乂、深坑國中校長李建英、坪林國中校長歐志華等貴賓蒞臨，致贈感謝狀感謝德音文教基金會多年來嘉惠學子，在歲末年終，將溫暖與祝福帶給弱勢學生。

張明文致詞表示，感謝德音文教基金會、陳儀君議員號召民間團體及善心人士捐款，在農曆春節前夕頒發助學金，讓大文山地區新店、深坑、石碇、坪林、烏來等5區11所高、國中252位清寒學子受惠，感受社會溫暖的愛，激勵學子勤學向上，懷抱美好願景。

德音文教基金會是以創辦人楊頤光母親周德音女士名字命名，楊頤光年幼喪父，母親歷經戰亂與艱困的時期，含辛茹苦獨自撫養孩子長大。楊頤光為將傳承這份愛與精神，成立德音文教基金會。

陳儀君提到，希望能拋磚引玉，藉此鼓勵清寒學子敦品勵學，希望能做這群學生的後盾，透過小小的力量，盡力協助他們，期許他們能為自己設定目標、達成目標。