藝起逛燈節 沉浸式視聽饗宴

◆2023漫月美行動

★策展主題︰愛呀

★展覽日期︰2023年12月16日～2024年3月3日

★地點︰鹽水街區巷弄

鹽水「月之美術館」計畫2023年12月16日起推出「漫月美行動」特展，以「愛呀」為策展主題，14組藝術團隊帶來6件新設作品、12件常設作品分布在5條街區巷弄及老屋空間。

「漫月美行動」每年都在鹽水王爺廟巷，以彩繪燈籠呈現年度策展主題，全新推出《點亮‧愛呀》持續與地方合作辦理13場次工作坊，共同彩繪500顆燈籠妝點王爺廟巷。

日本藝術家胡宮雪娜大型充氣作品《兔龍》，創造歷史螺旋式趣味感；藝術家賴彥勳在造月工坊帶來《How we build a MOON [8bit]》，宛如月亮製造現場。

值得一提的是，月之美術館推出日常美術課，「漫月美行動」期間針對6件新設作品推出6張藝術家期間限定特色卡牌，邀請民眾看展搭配日常美術課遊戲，深度體驗小鎮魅力。

修德拜亭由藝術家胡宮雪娜帶來《兔龍》。（圖／臺南市政府文化局）

◆2024月津港燈節

★策展主題︰夢想將近—鹽水新視界

★展覽日期︰2024年1月27日～3月3日

★地點︰鹽水月津港親水公園

十餘年來，藝術介入為鹽水帶來轉變，2024年月津港燈節以「夢想將近Q水新視界」為主題，透過「藝術」、「烏托邦」迷幻想像，創造充滿創意的夢想城鎮；3大區塊呈現「新希望的月光花火」、 「光影交錯的期待」、「科技的光流脈動」，邀請大家感受新鹽水。

亮點作品包含黑川互動《沙河再造計畫》以沉浸式視覺藝術、環繞聲音、雷射燈光帶來現實與數位世界的虛實幻覺；大聲光電在古月橋創造《空間劇場#5-古月號》，藉由光束及獨特聲響，打造1座巨大飛行器；禹禹藝術工作室帶來竹編尺幅8米寬水上作品《內聚之光》呈現內斂又蘊含飽滿能量的狀態。

新創燈區由404 N.F帶來《聲鏡》為一大亮點，透過運動的光線與數位聲音及建築物，構築堆砌巨大且虛幻的景象。徵件燈區22件作品，為月津港燈節開創具多元實驗性的交流舞台，大眾廟及鹽水車站也透過「陸上水路」光環境，呈現場域歷史痕跡的既視感。

◆新營天鵝湖燈區

★策展主題︰波光圈

★展覽日期︰2024年1月26日～3月3日

★地點︰新營天鵝湖

新營天鵝湖燈區以「波光圈」為策展概念，4大展區共6件亮點作品及10件光環境作品，包含藝術家黃文淵《荷蒔》以荷花、荷葉為發想，運用漂流木、漂流竹、編織布、繩型態構築作品；藝術家安聖惠《此時。此刻》結合原住民陶片、鋁片創作以天鵝游過湖面的水紋姿態。

台灣燈藝文化發展協會跟藝術家法國狄文斯跨界合作，以台南廟宇數量冠居全台為特色，邀請狄文斯採集台南廟宇文化聲音《繞巡》，結合電音創作，讓觀展者有視覺與聽覺的雙重享受。

配合2024台灣燈會在台南，首度擴大延伸至新營天鵝湖，呈現累積十餘年藝術能量的月津港燈節外溢成效，帶動溪北地區活力與繁榮。

（臺南市政府文化局廣告）