屏東下雪了！強烈冷氣團來襲，屏東燈節限定飄雪秀24日晚間在萬年溪燈區下起皚皚白雪，燈區瞬間成了一片銀白色世界，充滿著浪漫氛圍。

小朋友們第一次看到白雪相當興奮，更有民眾為了欣賞美麗雪景，下午4點特別從高雄趕來，就是為了目睹這難得雪景，許多孩子們玩到不想回家，讓家長直呼：下雪真的是太有魅力了！

屏縣府傳播暨國際事務處表示，為讓南部民眾也能體驗夢幻雪景，特地將三大燈區之一的「萬年溪燈區」打造夢幻白雪之夜，現場出動4台造雪機，雪白場景讓現場民眾驚呼連連，看見親子同樂的歡笑聲絡繹不絕，也讓縣府團隊們相當感動。

屏縣府傳播處說，超強寒流來襲，許多民眾都熱血上山追雪，由於屏東氣候溫暖，鮮少能看見浪漫雪景，為讓縣民們在平地也能感受雪景，特地緊急加裝造雪機，將萬年溪燈區內的光之小徑燈飾變成雪花小徑，讓大小朋友玩得不亦樂乎，也讓在地居民與到訪遊客們留下難忘的賞燈體驗。