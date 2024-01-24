近日強烈冷氣團來襲、全台降溫有感，吸引不少熱血民眾紛紛上山追雪。臉書粉專「中橫路況交通資訊站」為了廣大追雪族著想，特別分享合歡山上超可愛女警的照片，女警對著鏡頭露出甜美笑容瞬間融化眾人，魅力無法擋。

臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」日前曾分享一名鮮肉員警的照片，掀起女粉們暴動。(翻攝臉書中橫路況交通資訊站)

臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」日前曾分享一名鮮肉員警的照片，掀起女粉們暴動，沒想到這也讓許多男粉絲感到不滿，認為小編「偏袒」女粉絲，「中橫路況交通資訊站」為了洗刷汙名，近日也拍下了超可愛女警的照片。

「中橫路況交通資訊站」特別貼文解釋，鄭重聲明粉專對於男粉絲的吶喊，小編銘記在心，絕對沒有漠視男粉絲的權益，「只是在合歡山極度寒冷，鼻水貢貢流結歸丸的溫度下，要找到一位碩果僅存的冰山妹紙，真的不容易！請好好珍惜 ！」。

從粉專分享的照片中可以看見，現場氣溫寒冷、地上已有薄薄積雪。這名女警身著警服，裡面穿上厚重衣物，為禦寒還戴上帽子及手套，不過似乎未受低溫影響，仍對著鏡頭開心比YA，並露出燦爛甜美的笑容，融化追雪族們。

貼文曝光後引發熱議，至今已有超過4.4萬人前來按讚，網友紛紛留言表示「好可愛的警察正妹！辛苦了」、「真是辛苦她了…還有暖暖的笑容…」、「此時此刻心情突然微笑起來」、「這個笑容暖到人心裡！山上的大家辛苦了，這麼冷的天氣，注意保暖喔」、「警察妹紙加油啊！該派的時候要派唷！」。