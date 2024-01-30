113年農曆春節連假達7天，適合親子闔家遊玩的觀光工廠成為走春的熱門景點。

經濟部產業發展署委由工研院全面推動輔導計畫，協助企業將自家工廠轉型為充滿歡樂、美學、教育及體驗的觀光工廠，不但每年辦理評鑑確保品質、透過評選選拔優良與國際亮點，也偕同業者參與國內外觀光大展、跨域輔導與行銷推廣，提升觀光工廠娛樂性質與DIY的趣味性，讓觀光工廠成為旅途中的重要回憶。

1 噶瑪蘭酒廠

噶瑪蘭酒廠園區內可參觀威士忌生產製造流程，提供免費定時導覽、DIY調酒及品酒等多種活動，遊客可親身體驗KAVALAN WHISKY的製造流程，還可參觀金車生物科技悉心呵護的蘭花園，春節可來一趟難忘的威士忌酒莊之旅吧！

◎地址：宜蘭縣員山鄉員山路二段326號

◎網址：http://www.kavalanwhisky.com

◎導覽預約電話：03-9229000#1104

◎春節期間皆正常營業，營業時間09:00~18:00

（除夕營業至15:00）

2 吳福洋襪子故事館

吳福洋襪子故事館結合「傳統」與「創新」，提供兼具娛樂及知識化的產業教育環境，讓遊客親自體驗百年織襪製程，課程提供一個有趣的學習環境，了解織襪原理，讓參與的大小朋友完成作品後獲得滿滿成就感。

◎地址︰新北市林口區工九路3號

◎網址：http://www.socksmuseum.com

◎電話︰02-26035008

◎春節營業時間：09:30-17:30

（除夕、初一休館）

3 雄獅文具想像力製造所

雄獅文具想像力製造所是集結美學教育、手作體驗、森林探索等多功能的互動式美術館，設計多元獨特的手作課程，讓遊客創造獨一無二的作品，雄獅小食堂提供主廚手工現做輕食餐點，戶外森林讓遊客盡情體驗舒適自在的悠遊時光。

◎地址：325桃園市龍潭區中原路二段188號

◎網址：https://simbalionartstudio.com/

◎電話：03-411-6888

◎營業時間：周一至周日09:00~17:00（每周三休館），春節假期僅除夕休館，其餘時間皆正常營業。

雄獅文具想像力製造所。（圖／工研院提供）

4 伊莎貝爾烘焙觀光工廠

伊莎貝爾烘焙觀光工廠有好玩有趣好拍的數位影音互動遊戲體驗、DIY手作烘焙課程及多樣化的美食體驗，烘焙幸福的點心，傳遞幸福滋味，更是嘗鮮美食的祕境，也是親子旅遊、網美打卡的好去處。

◎地址：台中市大雅區中清路三段735號

◎網址：https://www.isabellexperience.com.tw/

◎電話：04-25687890 #188/#189

◎營業時間：不分平假日10:00~17:30，春節期間正常營業。

5 台灣優格餅乾學院

台灣優格餅乾學院 School of cookie是一座充滿童心的餅乾城堡，每日瀰漫著垂涎欲滴的餅乾香氣，等著大朋友、小朋友來城堡裡探險。透過美味的餅乾伴手禮、好玩的餅乾DIY，和社會攜手、走向共好與永續。

◎地址：彰化縣線西鄉草豐路501巷5號

◎網址：https://www.cookieschool.com.tw/

◎電話：04-7582448

◎營業時間：不分平假日09:00~18:00，春節期間除夕休館一日，其他時間正常營業。

6 興隆毛巾觀光工廠

興隆毛巾觀光工廠廠區織造部展示了60年以上歷史的毛巾紡織機，三代同堂的毛巾織機猶如漫步毛巾產業的時光走廊，透過大型櫥窗及專業的導覽解說了解毛巾的製造過程外，還有教導如何選擇一條健康的毛巾相關知識。

◎地址：雲林縣虎尾鎮埒內里84-1號

◎網址：https://www.sltowel.com.tw

◎電話：05-6220559

◎營業時間：不分平假日8:00~18:00，春節期間正常營業。

7 黑橋牌香腸博物館

黑橋牌香腸博物館館內打造原景重現的展覽內容，分享一路走來的黑橋牌，更以世界的角度表達「香腸」的飲食文化內涵，透過參觀工廠，讓每個人更了解食品製造的真實面貌，讓您感受到黑橋牌現代化製程的嚴謹。

◎地址：台南市南區新忠路2號

◎網址：https://www.blackbridge.com.tw/page/museum

◎電話：06-261-6990#12

◎營業時間：周二至周日9:30-17:30，周一固定休館，春節期間正常營業。

8 紅頂穀創穀物文創樂園

透過豐富的產線實境、DIY體驗磨豆的每分細緻，將穀豆的色、形、香深深留在記憶中，讓消費者在品味馬玉山食品的同時彷彿經歷一段食間旅行，亦致力於發展文化創意，以穀物結合藝術透過展覽呈現，寓教於樂。

◎聯絡電話：07-3460333分機111（參觀體驗）112（用餐購物）

◎營業地址：高雄市左營區民族一路709號

◎營業時間：週二至週日09:00-17:00，春節期間正常營業，僅除夕休館。

◎官方粉專：https://www.facebook.com/redbarn709