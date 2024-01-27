帶領台灣選手在國際體操賽事屢獲佳績的藝人瑞莎，今（27）日受邀出席眼鏡品牌在新竹的開幕活動，體驗完整驗光服務。她從小擁有一副健康明亮又炯炯有神的雙眸，笑說：「大概是因為我很喜歡吃紅蘿蔔。」透露喜歡紅蘿蔔的程度，最高紀錄一天可以吃10根，平時包包裡也會準備紅蘿蔔，現在連兩個女兒都喜歡，「可能因為這樣，她們的眼睛也都很好。」

瑞莎2022年晉升二寶媽，對於小朋友的視力保健十分注重，她說自己雖然眼睛不錯，但老公眼睛不好，所以平時不會讓小孩使用3C產品太久。除了從小愛吃胡蘿蔔，瑞莎說烏克蘭的學校下午2點就放學，課業壓力沒那麼大，因此小朋友多半會到戶外玩、畫畫或是彈琴，像她則是放學便練習韻律體操，每天練習6小時，因此她推測自己視力不錯，「大概是因為上課跟運動的時間很平均。」

儘管從小視力不錯，不過瑞莎的眼睛容易流淚，有時候陽光、風吹、過敏都可能讓她一秒變成淚人兒，因此她平日也會配戴眼鏡、墨鏡保護眼睛。有次她因為風太大，吹得眼睛不舒服，默默流淚，剛好那時正帶著小小體操選手出發比賽，結果她的突然落淚，讓小朋友看了傻眼，想說老師怎麼突然哭了。

瑞莎透露自己收藏超過30副眼鏡，女兒們也喜歡模仿她戴眼鏡，尤其是1歲的小女兒Ｍila，但因為Mila只有墨鏡，有時候晚上出門她也吵著要戴，讓瑞莎無奈萬分。

藉由開幕活動瑞莎搶先體驗蔡司優視力與光明分子專業的配鏡驗光服務，這是她人生第一次做這麼詳盡的視力檢測，她笑說：「第一次體驗這麼高科技的驗光流程，非常新鮮！」而貼心的她也趁今日到訪蔡司優視力旗艦店，幫老公跟公公挑好鏡框，之後還要帶爸爸、媽媽跟弟弟來配眼鏡。