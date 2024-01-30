百萬特斯拉「刁車」，車主靠信用卡提供免費道路救援服務，有恃無恐。（蕭嘉蕙攝）

台東海濱公園日前傳出2車受困沙灘。（蕭嘉蕙攝）

台東海濱公園坐擁太平洋無敵海景，不少遊客為一睹美景，冒險驅車闖沙灘，日前1輛百萬級斯拉電動車有模學樣，沒想到竟「刁車」；張姓車主坦言，有信用卡提供的救援服務，所以「免驚」，隨後經拖吊業者協助，順利脫困。

1輛要價百萬白色特斯拉電動車陷入沙灘，旁邊還有1輛銀色廂型車同樣落難，拖吊業者協請2輛吉普車到場拖救，利用絞盤將車緩慢向後拉，使輪胎順利脫離沙坑，2位車主也鬆了一口氣。

特斯拉張姓車主表示，因為想一睹台東海景，看見釣客和其他遊客都開車下去海灘，便跟隨在後，結果就卡在沙灘上，前後動彈不得。

箱型車林姓車主則說，一路從岸上開下沙灘都很順利，但接著就無法後退，相當無奈。

台東海濱公園背山面海，可眺望蔚藍的太平洋海景，由於目前無相關罰責禁止車輛進入沙灘，時常有遊客為了享受開車賞海聽浪的愜意氛圍，而發生拋錨受困事件。

張姓車主坦承，這是第1次開車在沙灘地上，當下緊張卻不擔心，因為有信用卡提供的免費道路救援服務；受困當下，剛好有另1輛車也卡在沙灘，就一起請求拖吊車救援。

拖吊業者指出，海邊沙粒較細柔，僅適合配備四輪驅動的吉普車等車型行駛，拋錨風險相對低，也提醒車主，事前多評估，不要輕易涉險。