因應今年首波寒流來襲，東北季風發威，東部海域海象不佳，台東往返綠島、蘭嶼船班自22日至24日全天候取消，綠島線25日、26日恢復行駛，27日無航班且無預警宣布隔日停航，居民原定出國、就醫、返工等行程全亂套。

「該開船的時候要開，不要找盡各種理由，因為這是責任」，台東縣議員王姷力指出，船公司曾在浪高達4米的情況下照常開航，只因當時正逢元旦假期，遊客量迎高峰；反觀現處於淡季，業者以航行安全為由，取消船班，但中央氣象署海象預報顯示，今浪高2米轉3米、風力5至6級，開航勢在必行。

對此，台東縣政府交觀處交通事務科長劉奇朋表示，客輪開航標準以浪高3米、風速8級為限，因上午浪高介於臨界，船長經通盤考量後，決定取消船班，將視下午風浪調整。

東部航務中心午後發布公告，原定上午9點30分前往綠島航班，經業者協調友船，異動為下午2點開航來回班次。消息一出，眾怒稍稍平息，不過現役客輪老舊，45分鐘的航程，實際耗時逾1小時。王姷力說，樂觀其成業者賺大錢，但不應輕視綠島居民的交通權。