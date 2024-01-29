特斯拉最大競爭對手比亞迪即將奪下電動車全球第一的寶座

電動汽車巨頭美國特斯拉最近迎來了增長的平台期，該公司2023年第4季財報顯示營業利潤已連續4個季度下降，增長放緩跡象愈見明顯。另一方面，作為特斯拉最大競爭對手比亞迪的崛起聲勢強大，去年第4季已奪走電動車全球銷售首位的寶座，未來能否以生産創擴大優勢，將是兩大電動車製造商今後決戰的焦點。

《日經中文網》報導說，特斯拉1月24日公佈2023年10~12月財報顯示，營業利潤為20.64億美元，與上年同期相比減少47%。營業利潤率為8.2%，連續3個季度未達到汽車行業視為高利潤率指標的10%大關。與近幾年利潤率峰值的2022年1~3月（19.2%）相比，僅維持不到一半的水平。

報導分析稱，特斯拉的盈利能力下降反映了電動車市場的結構性變化。首先是中國企業的崛起，特別是比亞迪，2023年10~12月從特斯拉手中奪走電動車全球銷售首位寶座，正在展開攻勢。

特斯拉於2023年9月改良主力車型「Model 3」，啟動了事實上的提價。最廉價車型的價格上漲逾10%。此舉是為了改善純電動汽車的利潤空間，但2024年1月卻再次被迫下調價格。

報導指出，搖擺不定的價格戰略背後，則是以比亞迪為首的中國企業接連不斷的低價攻勢。雖然特斯拉開創了電動車市場，但在中國不得不跟隨對手下調價格。在電動車佔新車銷量的比例約為20%的中國市場，特斯拉正在逐漸失去掌握價格主導權的「價格領導者」地位。

在左右電動車成本的車載電池方面，特斯拉陷於被動。比亞迪原本是電池企業，其優勢是電池量産技術。與此同時，特斯拉則在自主量産方面陷入苦戰。特斯拉新款車Cybertruck使用的新型電池量産方面遇到困難，緊急從中國零部件企業採購零部件。據悉，特斯拉也曾向比亞迪詢問能否採購其電池零部件，但遭到拒絕。

報導表示，電動車市場本身的增長正在放緩，這也給特斯拉帶來逆風，新興企業也不斷湧現，特斯拉的銷售份額正在逐漸下降。美國調查公司Cox Automotive統計顯示，2023年10~12月美國的電動汽車銷量比上年同期增加40%，與最近的2023年7~9月的增長率（增長50%）相比下降10個百分點，顯示消費者喜新厭舊的情緒高漲。此外，歐洲各國對電動車補貼政策搖擺不定，中國經濟放緩與產能過剩問題，對電動車市場有較明顯的影響。

特斯拉也藉勢推出應變之策，24日宣佈將在美國德州開始生産下一代低價位汽車，計劃在2025年下半年啟動生産。其次，將大幅改變電動車的生産技術以降低成本，新一波增長將從下一代汽車開始，扭轉局面的攻勢可能要等到2025年以後。