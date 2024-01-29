新北市一名梁姓男子（54歲）昨天（28日）晚間騎電動車，在新莊區忠誠街與1輛「海神」瑪莎拉蒂轎車發生擦撞，警方到場處理車禍，發現梁車上有女用手提袋，進一步查出原來梁男剛在附近行竊，梁男不但被依竊盜罪嫌移送法辦，修車恐怕還要賠償不少錢。

梁姓男子昨晚11時許騎乘電動自行車，在新莊區中誠街166巷口撞上瑪莎拉蒂GHIBLI豪華轎車，警方獲報到場處理車禍，認出梁男是曾在附近偷竊的累犯，並在他的電動車踏板找到1個女用手提袋，梁男支支吾吾辯稱是女友的，但是一直說不出女友名字。

笨賊搶奪不值錢的女用包包，逃逸過程撞到瑪莎拉蒂，意外被警方逮捕。（翻攝畫面）

笨賊搶奪不值錢的女用包包，逃逸過程撞到瑪莎拉蒂，意外被警方逮捕。（翻攝畫面）

警方在檢查手提袋時，在袋內找到黎姓女子（35歲）的藥包，循線通知到人，她說手提袋原本放在機車上，袋中沒有值錢物品，不知何時遭竊。梁男後來坦承，晚上8時許，在新莊區中誠街166巷內偷竊手提袋，後來騎車出巷口時不慎發生車禍，梁男不僅訊後要被竊盜罪移送，可能還要賠償「海神」昂貴的維修費用。