王柏傑29日出席運動品牌活動，分享運動、健康的重要。（星裕國際提供）

台北電影獎影帝王柏傑29日出席運動品牌活動，公開表示想要挑戰鐵人三項，卻被媒體虧他先前曾遭楊祐寧爆料腳踏車環島時騎的是「電動車」，他又好氣又好笑澄清：「我其實只有騎兩次而已！」透露現在都是騎一般單車，運動順便進行膝蓋舊傷復健。他透露最近更體會到健康的重要，因前陣子生了一場大病，先得了B型流感、轉成肺炎，治療過程又導致尿酸過高、引發痛風，在床上躺了將近1個月。大病初癒的他，因為肺有點受傷，現在仍會喘、咳。

王柏傑透露，因為這場大病，他甚至連原本要去香港客串的電影拍攝都只能推掉：「我先是燒了一個禮拜，後來變成輕微肺炎，之後還因吃藥尿酸過高而痛風，在家躺了近1個月。」當時女友謝欣穎正好在拍《我們與惡的距離2》，因此他都一個人孤零零在家，還因此瘦了4公斤，「每天躺在床上很可憐很淒慘，痛風還走不了路，尤其最後那個禮拜痛風還拿不了外送，那個痛是要人命的痛，腳踩地都會痛，會痛到在家嘶吼」，又累又痛讓他連電話都不想講，已1個月沒見到那些兄弟們了，但也慶幸女友這段時間在拍戲沒有傳染給對方。

王柏傑提及5年前的車禍，導致他左腳膝蓋受傷，裡面髕骨被削掉，至今都還會痛，「其實連上下樓梯、跑步都會痛，之前怕痛不敢動，但復健醫師告訴我，不動的話左腳肌肉會萎縮，所以後來就忍痛開始運動幫助腳復健。」之前環島時選擇騎電動車是因為平常沒騎車習慣、怕拖累大家去年生日後就改騎一般單車了，被問現在騎車實力，「我現在還騎贏張孝全，他不強！哈！快追上楊祐寧，修最強，他是強得超變態」。

不過王柏傑透露，醫師有告訴他，他左腳承受激烈運動是有額度的，有一天可能完全爆掉，就必須要換人工關節，「但有可能運氣好就不用換，所以我盡量把我的扣打用在拍戲動作戲、打戲，總是要先賺錢才可以換膝蓋吧」。

王柏傑29日出席運動品牌活動，分享運動、健康的重要。（星裕國際提供）

王柏傑29日出席運動品牌活動，分享運動、健康的重要。（星裕國際提供）

談及新年願望，他說這次生病又痛又累，體會到健康真的很重要、不是玩笑話，要運動才有健康身體，之後他會一路拍戲到年底。

至於農曆過年計畫，他說會跟家人吃飯，也會去女友謝欣穎家拜年，包給長輩的過年紅包基本上都是6位數，小朋友就是修杰楷他們家的！是否會包紅包給女友？王柏傑先是一臉驚訝：「沒有吧！這樣太怪了吧！」現場有男記者說自己真的會包給女友，他大笑：「真的有？膚淺！你們感情建立在金錢上！」覺得包紅包給女友很怪，「我平常買很多東西給她了！應該不用了吧！」至於去女友家就是陪她爸爸喝酒聊天。

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