近年日股與陸股兩大市場表現兩樣情，一多頭牛一空頭熊，形成強烈對比。財信傳媒董事長謝金河表示，大陸經濟成長率還有5%，比起日本的低成長強太多，為何陸股跌不休，他舉例，大陸電動車已侵門踏戶，進軍日本市場，但最近中國新能源車企股價慘跌，而日本汽車股卻大漲，尤其是Toyota站上3000日圓高價。

謝金河以「日本股市大漲，中國投資人半信半疑！」為題在臉書發文，指出過去30年，中國經濟奔馳成了新常態，中國人自認是強國，大家朗朗上口的說：風口上的豬也會飛！現在風停了，豬也摔死了。

他說，今年日本股市大漲，中國股市卻大跌，對中國投資人來說是不可思議的事！因為過去30年，中國經濟蒸蒸日上，日本卻陷入失落30年窘境。

謝金河表示，最近很多人在討論中國會不會重蹈日本覆轍？很多學者說不會！因為中國是一個人拍板比較有效率，但反向來說，該倒不能倒，可能找錯藥方，讓問題更嚴重。

「中國投資人正熱烈討論這一波日本股市大漲，到底是真牛市？還是假牛市？因為中國經濟成長率還有5%，比起日本的低成長強太多，但為什麼中國股市跌不停，中國股市跌到頭皮發麻？」

謝金河認為，最明顯的是，中國電動車已侵門踏戶，進軍日本市場，但最近中國新能源車企股價慘跌，而日本汽車股卻大漲，尤其是Toyota站上3000日圓的高價。

這一波日本股市大漲以1989年泡沫經濟調整最慘烈的銀行、證券股表現最出色，像東京三菱UFJ、瑞穗控股、住友三井銀行都漲好幾倍，大和、野村等證券公司股價也大漲。這些30年前最慘的慘業，現在都大翻身。

日本具有代表性的大企業，如Sony、三菱重工、五大商社、三大航商，多數半導體股都大漲。

謝金河表示，上個月參訪信越，當時市值約9.5兆日圓，如今到11.7兆日圓；參訪Fanuc時股價約3900日圓，如今在4300日圓以上，都有相當大的漲幅。

他直言，這一次日經指數已經來到36984.51點，看起來今年挑戰1989年12月29日的38957點機率很大，到目前為止，大多數日本人都不相信日本股市會大漲，中國人更不相信，可以看出這一波日本股市大漲，仍然處在半信半疑階段。