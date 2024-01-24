新加坡知名對沖基金亞洲創世紀資產管理公司（Asia Genesis Asset Management），因大舉押注香港股市多頭部位，並大舉放空日本股市，導致旗下一檔宏觀基金1月份淨值暴跌18.8%，決定關閉該基金。該基金創辦人、首席投資長蔡順福坦言，在最近日經指數和香港股市走勢相反的劇烈走勢中，犯下重大錯誤，已經失去作為交易員的信心。

綜合外媒報導，亞洲創世紀宏觀基金首席投資長蔡順福（Chua Soon Hock）給投資者寫了一封約500字的信中表示，「我懷著沉重的心情和極大的遺憾給你寫信。亞洲創世紀宏觀基金在1月的前幾周出現前所未有的大幅下跌，跌幅為18.8%，因此我做出痛苦的決定，關閉該基金，並歸還您的投資。」

蔡順福在信中說，「我已經到了失去作為交易者的信心的階段。 2023年10月至12月的艱難交易和2024年1月的災難性交易，證明我過去的經驗不再有效，反而對我不利。我已經失去了知識交易和心理優勢，短期和長期的風險回報原則已經改變了。」

蔡順福坦言，「我們在最近日經指數相反方向的劇烈波動中犯了大錯。我低估了日經指數的直線上升趨勢。」此外，「我們又犯了一個大錯，試圖在恒生指數和恒生科技指數中找出底部。 我很震驚令人難以置信的日經指數和恒生指數之間的價差，使得中國和日本股票的估值與1991年時相同，儘管目前的經濟現實如此。」

蔡順福說，「向所有信任我的人致以誠摯的歉意」。他解釋，關閉產品是經過與同事們認真思考和考慮後決定的，是在造成進一步損失之前採取的合乎邏輯的審慎做法。在未來的幾天和幾周內，他將跟進基金贖回事宜。

專家分析指出，該基金淨值出現大幅暴跌的主要原因，應是大舉做空了日本股市，並押注港股多頭部位，但日港股市多空走勢卻與該基金首席投資長蔡順交易方向相反。日股本月漲至34年來新高，近日突破36000點大關，反觀港股今年持續破底，本周一度失守15000點。

此次宣布關閉的亞洲創世紀宏觀基金的前身為2000年3月成立的日本宏觀基金，是一檔專注於亞洲的「全天候」全球宏觀基金。自2000年3月成立至2009年，該宏觀基金每年淨回報率為18.7%，且回撤幅度較低，其中2008年、2009年分別實現了11.0%、23.7%的淨收益。