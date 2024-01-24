知名貨幣區塊鏈交易所「阿格斯交易所」，涉嫌假冒澳洲外匯券商ACDEX名義，對外發售「雙倉對沖息差交易」基金商品，聲稱1年可獲14％利潤，4年內吸金詐騙4800多萬美金（折合台幣14億元），台北地檢署23日、24日指揮刑事局、調查局台北市調查處兵分16路搜索，約談「阿格斯」前總裁許姓男子25人到案，全案依銀行法、詐欺等罪方向偵辦。。

據調查，「阿格斯交易所」前總裁許男自2019年至去年間，涉嫌假冒澳洲知名外匯經紀商ACDEX名義，對外銷售「雙倉對沖息差交易」基金商品。許男並透過薩摩亞商「大華新銳」公司林姓負責人、張姓財務長等人成立的FINDEXWIN網站銷售「雙倉對沖息差交易」基金商品，聲稱聲稱1年可獲14％利潤。

另「豐盛環球資本公司」除銷售自家公司的基金商品外，也協助對外銷售「雙倉對沖息差交易」基金商品，總計「阿格斯」、「大華新銳」及「豐盛」等公司銷售「雙倉對沖息差交易」基金商品，4年內吸金詐騙4800多萬美金（折合台幣14億元）。

檢方認為，「阿格斯」負責人許男、「大華新銳」負責人林男及財務長張男、及「豐盛」負責人劉男等人涉犯刑法詐欺、銀行法、證券及投資信託顧問法等罪嫌，指揮刑事局、調查局台北市調查處等單位，執行搜索16處，約談許男25人，另「豐盛」負責人劉男未到案，將擇日約談。