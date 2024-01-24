分析師表示，日本央行再次維持超寬鬆貨幣政策不變，外界認為，日本央行已有逐步取消大幅度刺激景氣措施的條件，這也表示可望即將走出負利率。同時，日股也沒有因為這次利率決定出現很大的波動。

類股中，跟利率連動性較大的房地產指數，一度大跌2.04%，是表現較差的族群。其中，住友不動產大跌3.61%，三井不動產也重挫4.18%。另方面，一度大漲2.75%的銀行業者，股價卻相對佳，日本最大銀行MUFG更是飆升5.25%。

半導體的東京威力科創漲0.62%，愛德萬測試也漲1.24%。至於海運族群，商船三井跌0.87%，日本郵船微跌0.06%，川崎汽船也跌0.8%。

經濟數據方面，由於需求疲弱，日本元月製造業已連續8個月萎靡不振，不過，在新業務項目的回升帶動下，服務業反而出現強勁成長。另外，對中國大陸出口1年多來首度成長，以及對美國出口創新高激勵，日本去年12月出口金額飆至單月最高。