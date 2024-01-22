屏東郭姓男子因財務糾紛與母親發生爭執，竟一氣之下抓著老母頭髮撞擊地面，導致她腦震盪、身體多處骨折；原以為養兒可以防老，郭母事後切心決定將多年來陸續贈與兒子的房地產討回，雖然郭男辯稱都是自己購置，但屏東地院法官判決男子需將不動產所有權移轉登記予母親，可上訴。

郭男2021年11月在東港住處，因金錢問題與母親起了口角爭執，男子竟徒手抓住對方頭髮，拿母親頭去撞擊地面，並出手毆打她身體，導致郭母腦震盪、左側第5到第8肋骨、恥骨骨折，一審被依傷害直系血親尊親屬罪判處10月徒刑。

郭母泣訴，自己靠著賣粉圓湯省吃儉用，原本以為有個兒子可以養兒防老，因此在他未成年時，便以陸續購入房地並贈與孩子；有熟識親友也談道，婦人在孩子10歲時，便將其中一塊土地贈與，婦人當時說，因家裡只有一名獨子，將來需賴他扶養終老，才會辛苦賺錢出資興建。

未料，獨子不肖，老母一氣之下決定將過去贈與兒子的不動產全都撤銷。但郭男卻稱，部分土地是自己購買，另有去世父親遺留下來，全非母親贈與。但法官審酌證人證詞及證據後判決，獨子需將不動產所有權移轉登記予母親。